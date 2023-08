Famiglia isolata da mesi "Qui soccorsi impossibili"

A causa di una frana sulla comunale Le Piastre di Montecreto, la sola via di accesso alla loro casa, la famiglia di Alessandro Scalco che vive al civico 1120, continua a essere isolata. E lancia un nuovo appello perché da oltre tre mesi questo dissesto impedisce "una vita normale – racconta Alessandro –, anche le piccole cose quotidiane sono complicate. Ad esempio, l’idraulico e l’elettricista hanno difficoltà ad arrivare alla nostra abitazione per riparazioni e manutenzioni. Il passaggio attraverso la frana è pericoloso anche a piedi". Il signor Scalco è molto preoccupato. "Abbiamo perso tempo durante l’estate e ora arrivano le piogge e l’inverno con la neve che renderanno ancora più difficile e rischioso il transito. A quel punto potrebbe essere necessario abbandonare la nostra casa che ci siamo costruiti con tanti sacrifici. Per andare dove? Forse il Comune potrebbe assegnarci un’abitazione, ma per quanto tempo? Il problema è questo, il tempo. Dalle istituzioni riceviamo solo promesse dal 6 maggio quando si verificò il dissesto. Il Comune non ha risorse per intervenire, la Protezione Civile dice che solo il Commissario Gen. Figliuolo ha la possibilità di trovarle, intanto i giorni passano e dalle parole non si passa ai fatti". Per Scalco, si potrebbero invece trovare soluzioni. "Anche più di una – dice –, basterebbe solo volerlo, a noi andrebbero bene tutte. Vorremmo solo ritornare a vivere serenamente a casa nostra. Qualche notte fa, per esempio, alle 3.30 mio figlio, che ha 9 anni, ha avuto un problema di salute e ci siamo trovati nella condizione di decidere se chiamare un’autoambulanza, che non sarebbe mai arrivata, o recarci noi al pronto soccorso. Questa volta siamo riusciti a risolvere il problema da soli, ma viviamo sempre in allerta al pensiero che possa verificarsi qualche emergenza. Siamo consapevoli che la frana non sarà di facile soluzione, ma negli ultimi mesi non è stato fatto nulla, si procrastina senza avere un progetto". w.b.