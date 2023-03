Famiglie a lezione di educazione sanitaria

Consigli e accorgimenti per prevenire situazioni complicate, ma anche indicazioni pratiche e simulazioni per imparare le manovre di Heimlich, fondamentali in caso di ostruzione delle vie aeree, un rischio molto sentito dai genitori e educatori.

Oggi, dalle 9.30 alle 12, al Polo d’infanzia Barchetta di via Barchetta l’appuntamento è con il corso sulla disostruzione delle vie aeree nei bambini. La proposta, realizzata dai Servizi Integrativi del Comune in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, è rivolta, in particolare, ai nonni e ai genitori dei bambini che frequentano il Polo per rispondere a una richiesta nata nell’ambito del percorso ’Dal latte alle pappe’ sul tema dell’alimentazione nella primissima infanzia. Da questi momenti di confronto sono emerse anche paure legate all’introduzione di cibi solidi e ai relativi rischi. In quest’ambito è fondamentale la prevenzione e sapere come comportarsi; l’unica possibilità di risolvere l’ostruzione completa delle vie aeree è affidata, infatti, al corretto esercizio delle Manovre di Disostruzione Pediatrica, che insieme a una corretta richiesta di aiuto possono salvare la vita.

I servizi educativi del Comune e quelli gestiti da Fondazione [email protected] offrono periodicamente occasioni d’incontro e formazione sul tema, rivolti al personale scolastico, ma anche a genitori, nonni, baby sitter e a tutti coloro che quotidianamente si rapportano con lattanti e bambini.