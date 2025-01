Famiglie a teatro Si inizia l’anno tutti insieme

I giorni di festa sono più belli se si vivono in famiglia... e anche tutti insieme a teatro. E queste giornate d’inverno sono l’occasione per (ri)scoprire il teatro dedicato ai ragazzi, grazie a una serie di appuntamenti che solleticano la curiosità e la fantasia, e aiutano a crescere.

Per esempio, domenica 5 gennaio alle 16.30 il teatro Dadà di Castelfranco accoglierà l’ "Ouverture des saponettes", il divertente spettacolo di bolle di sapone, di e con Michele Cafaggi, un ‘concerto’ senza parole, che utilizza soltanto i linguaggi della clownerie e della pantomina: da strani strumenti musicali nascono bolle giganti o che rimbalzano, e altre che fioriscono a grappoli. E il direttore d’orchestra è una buffo personaggio che, sopra il frac, indossa un grembiule. Ma attenzione: le bolle di sapone sono molto fragili e l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Al termine dello spettacolo, Conad ed Ert offriranno la merenda a tutti.

Lanciando uno sguardo ai prossimi appuntamenti di teatro ragazzi, andiamo per esempio al Michelangelo di Modena, dove domenica 12 gennaio alle 15.30 e alle 17 Fantateatro presenterà "Il libro della giungla", dal celebre romanzo di Kipling, con il piccolo Mowgli, l’orso Baloo e la pantera Bagheera: una storia di formazione che insegna a tutti (e non solo ai giovanissimi) i valori universali del rispetto degli altri e della natura. Domenica 19 gennaio al teatro Storchi sarà la volta di "Sconcerto d’amore" della compagnia Nando e Maila: un musicista e un’acrobata per una storia d’amore... sospesa nell’aria, fra numeri da circo e diversi generi musicali.

In questo mese di gennaio, torna anche la rassegna "Sciroppo di teatro" organizzata da Ater, in collaborazione anche con gli assessorati regionali alla sanità e al welfare: il progetto promuove il teatro come ‘elisir straordinario’ e saranno proprio i pediatri a distribuire alle famiglie un libretto con alcune ricette, ovvero buoni sconto per assistere agli spettacoli dedicati ai ragazzi.

Nella nostra provincia aderiscono teatri di Bomporto, Carpi, Concordia, Maranello, Mirandola. Modena, Nonantola, Pavullo e Sassuolo. Il cartellone prenderà il via proprio dall’auditorium Ferrari di Maranello sabato 11 alle 16 con "Sciopero! Ovvero quella volta che il lupo smise di lavorare" di Schedìa Teatro. Abbattuto per l’ennesima sconfitta, il Lupo Cattivo decide di proclamare uno sciopero di protesta, e in tutto il regno si fa festa: ma presto ci si accorge che senza un cattivone il mondo delle fiabe non potrebbe stare in piedi... Poi domenica 12 alle 17 a Bomporto tutto il fascino del teatro d’ombre ne "La favola di Peter", a cura di Principio Attivo Teatro. E il 19 gennaio al Carani di Sassuolo "Candido" con il Teatro Due Mondi, e a Mirandola "L’omino del pane e l’omino della mela" con ifratellicaproni.