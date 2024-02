Famiglie allo stadio. Ecco le agevolazioni

Quali sono le agevolazioni per le famiglie per assistere alle partite del Modena F.C.?

"Il concetto di agevolazioni per le famiglie lo abbiamo vincolato all’abbonamento stagionale, in un determinato settore, perché è più semplice e si compone di un under 16 e almeno un altro membro della famiglia sino a un massimo di 4 e comprensivo di parentele fino al terzo grado. Le riduzioni sui singoli tagliandi riguardano tuttavia sempre dei componenti della famiglia: gli under 16, le donne, gli over 65. Senza dimenticare le partite riservate gratuitamente per legge agli under 14 e per le quali si possono trovare tutte le indicazioni sul nostro sito ufficiale (www.modenacalcio.com)".