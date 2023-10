Famiglie in crisi, ora gli aiuti sono aumentati

E’ stato rifinanziato l’accordo tra l’Unione Terre d’Argine e la fondazione Caritas ‘Odoardo e Maria Focherini’, al fine della gestione delle tessere prepagate e dell’accesso dei cittadini seguiti dai Servizi Sociali all’Emporio partecipativo CinquePani, situato a Carpi, in via Cattani 69. Nello specifico la delibera di Giunta dell’Unione ha aumentato il finanziamento, portandolo a 70mila euro, così suddivisi: 10mila euro che vanno ad aggiungersi a quelli già stanziati per il 2023; 30 mila euro per il 2024 e analoga cifra per il 2025. Inoltre sono state riviste alcune modalità operative di erogazione, ad esempio aumentando l’ammontare delle ricariche, per venire incontro alle sempre maggiori difficoltà che sono state evidenziare dei singoli o dai nuclei familiari in questi primi anni di funzionamento del progetto. In base all’Accordo, infatti, è prevista l’erogazione di schede prepagate il cui valore di spesa è attribuito in base ai componenti del nucleo familiare come segue: 1 persona 75 euro al mese (rispetto al 25 euro previsti in precedenza); 2 persone 150 euro al mese; 3 persone 225 euro al mese; 4 persone 300 euro al mese; 5 persone o più 375 euro al mese. Le strutture della Caritas diocesana, delle parrocchie della Diocesi di Carpi e il Servizio sociale dell’Unione delle Terre d’Argine (per il territorio di Carpi) fanno dunque squadra per individuare le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno e aiutarle a sostenere la spesa a condizioni agevolate. L’accordo si riferisce alla possibilità di fare la spesa all’Emporio partecipativo CinquePani, una realtà nata nel giugno 2021 per sostenere e favorire nuclei familiari e persone che si trovano in una situazione di disagio economico e sociale, alle quali viene data la possibilità di fare la spesa attraverso schede prepagate emesse dall’Emporio stesso.

Le tessere gratuite sono emesse dall’Emporio su segnalazione dei Servizi Sociali (territorio di Carpi) e dei Centri di ascolto parrocchiali. Nel corso del 2022 Emporio Cinquepani ha consolidato la propria attività sostenendo 590 nuclei famigliari inviati dalle Parrocchie del territorio della Diocesi di Carpi, dai Servizi Sociali e da Porta Aperta. Il dato comprende anche 116 nuclei di profughi provenienti dall’Ucraina che si sono rivolti alla Caritas Diocesana. Destinatarie di questo servizio sono le famiglie in possesso di un indicatore ISEE riferito al nucleo familiare, non superiore a 10.000 euro, è legato alla presa in carico da parte del Servizio Sociale dell’Unione delle terre d’Argine e della rete caritativa della Diocesi di Carpi.

Maria Silvia Cabri