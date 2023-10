Famiglie più povere a Carpi: patto per rispondere all'emergenza abitativa

E’ stato presentato ieri mattina in Municipio il nuovo ‘Accordo territoriale per i contratti di locazione abitativi a canone concordato’, efficace dal 16 ottobre per i quattro Comuni dell’Unione Terre d’Argine. L’accordo, che vuole rispondere all’emergenza abitativa, è stato firmato dalle associazioni degli inquilini (Assocasa, Federcasa Confsal, Sicet, Sunia e Uniat) e da quelle della proprietà immobiliare (Asppi, Confabitare, Confappi, Confedilizia-Ape e Uppi), delle quali erano presenti i rappresentanti, insieme al sindaco Alberto Bellelli, e agli assessori Tamara Calzolari (Politiche abitative) e Mariella Lugli (Bilancio). Come hanno spiegato i vari rappresentanti delle due categorie, "a Carpi c’è fame di case, ma non perché le case non ci siano (sono 1600 gli appartamenti sfitti), ma perché non ci sono i soldi per affittarle e c’è un’intera zona grigia della società, impoverita, che sta scivolando fuori dal ceto medio". Il precedente accordo era stato firmato nel 2016 ed integrato nel 2017: "Si era già pensato di aggiornarlo nel 2020, ma la pandemia, la guerra in Ucraina, i rincari dei prodotti energetici, il peso dell’inflazione nonché l’aumento dei tassi di interesse hanno creato forte instabilità anche nel mercato della locazione. In questi anni Carpi e gli altri tre comuni sono cambiati ed è cambiato anche il mercato degli affitti. La domanda di locazione è aumentata in modo netto: per i lavoratori in trasferta (tecnici, insegnanti, dirigenti, forze dell’ordine, autisti, sanitari, etc.) e per le famiglie. Contemporaneamente molti piccoli proprietari hanno scelto di abbandonare la locazione a favore della vendita. E nei prossimi anni si aggiungerà la domanda degli studenti universitari". Tra le novità del rinnovato accordo vi è la previsione di due nuove tipologie dimensionali: 121-150 mq e oltre i 150 mq; e la presenza di due nuovi parametri a favore della disabilità motoria: ascensore e bagno accessibili. "Sono inoltre state introdotte due nuove ‘sub fasce’ dei canoni: la A, fino a 2 parametri, che viene penalizzata. La E con 9 o più parametri che viene premiata". E’ stato previsto un parziale adeguamento dei canoni ai prezzi di mercato e curata la locazione parziale con tabella per ‘stanza arredata’ per favorire la locazione a canone concordato per gli studenti universitari e per i lavoratori in trasferta. "Gli Accordi territoriali – ha affermato il sindaco Bellelli – rappresentano un concreto contributo al mercato delle locazioni e al problema della disponibilità degli alloggi in affitto".

m.s.c.