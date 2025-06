Family day per il Gruppo Fini: "Forte legame con il territorio"

Il Gruppo Fini, storico marchio alimentare modenese, tornato con la sua sede di Ravarino dal 2007 in mani completamente italiane, ora al 100% di proprietà della Holding Carisma, ieri ha aperto le porte dello stabilimento per uno speciale Family Day, esteso ai familiari dei lavoratori. Offerta l’opportunità per i circa 250 convenuti di visitare e vivere i luoghi dove ogni giorno prendono vita la pasta fresca ripiena a marchio Fini e i sughi, le conserve e le confetture firmate Le Conserve della Nonna. A piccoli gruppi i presenti sono stati accompagnati in itinerari guidati all’interno degli stabilimenti, per seguire da vicino tutte le fasi del processo produttivo: dalla lavorazione delle materie prime fino alla etichettatura finale. Un’occasione unica per scoprire da vicino l’attenzione, la "competenza e la passione, ma anche la cura e i controlli che ogni giorno alimentano la produzione del Gruppo Fini".

Proprio a Ravarino ha sede quest’ultimo brand modenese, capace di realizzare un fatturato di 70 milioni di euro, il 20% del quale conseguito sui mercati esteri, dove sono particolarmente apprezzate conserve e confetture. "Questa – ha detto la sindaca di Ravarino Maurizia Rebecchi, presente a questo happening – è una delle realtà produttive più importanti del nostro territorio. La sua storia, il suo radicamento sono assai sentiti e sono fortissimi. E’ un valore inestimabile anche perché c’è un rapporto molto stretto tra l’azienda ed il territorio, un territorio che è a vocazione agricola per il 90%, tra l’altro con delle produzioni di eccellenza che vedono qui la loro trasformazione in prodotti di qualità". Per l’azienda la festa di ieri, che non si ripeteva da almeno sei anni, è stato un modo per rafforzare il legame con le famiglie dei propri collaboratori e trasmettere i valori che guidano quotidianamente il lavoro all’interno dello stabilimento.

Il Gruppo Fini conta oggi circa 150 dipendenti, in aumento nei periodi di maggiore produzione, in estate con la raccolta di pomodori e frutta, mentre in inverno con la crescita della domanda di pasta fresca e pasta fresca ripiena. Per la dirigenza della azienda è stata anche la conferma dell’impegno del Gruppo "verso la trasparenza, la qualità e il benessere delle persone".

