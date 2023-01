Fanano, apre una nuova sezione di nido: accolte tutte le richieste delle famiglie

Soddisfatte tutte le esigenze per l’asilo nido di Fanano. All’apertura dell’anno scolastico i posti disponibili erano sedici mentre le richieste ammontavano a 23. I sette bambini rimasti esclusi, alla riapertura della scuola, dopo l’Epifania, avranno il loro posto nella sezione Primavera ricavata in uno spazio all’interno della scuola materna, che si trova di fronte al nido. "Con grande soddisfazione – commenta il sindaco Stefano Muzzarelli – siamo riusciti a creare una nuova sezione e il 100% delle risorse necessarie arrivano alla Regione. Avevamo chiesto alla preside e agli insegnanti di valutare questa soluzione e sono stati d’accordo. Quindi siamo riusciti a dare risposte alle famiglie che avevano tanto richiesto e sollecitato un intervento da parte del Comune. Ringrazio la preside dell’Istituto comprensivo e tutti i docenti, il responsabile della Domus, cooperativa che gestisce il nido, per la collaborazione, nell’interesse della famiglia, perché è tassativo per noi in montagna cercare di agevolare il più possibile nascite e quindi la famiglia".

"Abbiamo creato un Piccolo gruppo educativo all’interno della scuola materna e in questo modo siamo riusciti a dare concretezza agli impegni che ci eravamo presi" afferma Paola Guiducci, vice sindaco e assessore di riferimento.

w.b.