"FANANO: Francesco Dinelli, Campione Italiano di Pesca alla Trota - La Storia di un Campione del Fananese"

Fanano ha anche un campione italiano di pesca, categoria master over 55. Si chiama Francesco Dinelli e ha già collezionato diversi successi in passato, fra i quali due bronzi nell’individuale e un titolo italiano nel campionato a squadre del 2013. Lo scorso fine settimana, a Cloz, provincia di Trento, ha avuto la meglio sulla quarantina di partecipanti, tutti over 55, al campionato nazionale che prevedeva due prove, una disputata sabato mattina e l’altra la domenica. A Cloz, la specialità era la pesca alla trota e la gara si è svolta nel fiume. Ovviamente, Dinelli non rivela le strategie che adotta per sbaragliare i concorrenti. È un pescatore esperto; iniziò quando era un bambino nelle acque dei torrenti del fananese. Fa parte della Adps I Falchi di Canevare, la più numerosa società di pesca della provincia di Modena, con una quarantina di soci, ‘specializzata’ nella pesca alla trota nel torrente. "Partecipiamo a gare in tutta Italia – dice Dinelli –. Quassù andiamo a pescare nei torrenti Leo e Scoltenna. Il pesce però scarseggia nella parte bassa, i cormorani hanno fatto piazza pulita, poi la siccità del 2022 ha prodotto un disastro".

w.b.