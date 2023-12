Fanano, incendio in un’azienda agricola: morti 25 bovini

Modena, 7 dicembre 2023 – Ventincinque bovini sono morti questo pomeriggio sull’Appennino modenese, a seguito di un incendio divampato in un’azienda agricola a Canevare di Fanano. Il fuoco si è prima sviluppato in uno stabile dove erano presenti numerosi vitellini, poi si è allargato ad una stalla con all’interno 400 mucche. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma per 25 bovini non c’è stato nulla da fare.