Fanano, scuola di musica intitolata all’eterna band ’Le Blande Figure’

La mia generazione, oggi dai capelli bianchi e radi, non perdeva occasione per andare ad ascoltarli e poter ballare ‘Il Mondo’, calati nella luce debole e soffusa. Erano un mito Le Blande Figure, band fananese dall’anima beat, degli anni sessanta e settanta, alla quale, nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale ha dedicato la scuola di musica, attiva da nove anni, gestita dall’Accademia musicale del Frignano, che organizza corsi di musica e canto per strumenti a corde e fiato per bambini e adulti. Ha sede nel Centro culturale Bortolotti la scuola, i cui locali sono stati rinnovati e ampliati attingendo a un bando regionale di 20mila euro vinto dal Comune. Taglio del nastro da parte dei musicisti e del sindaco Stefano Muzzarelli con concerto serale della band. Tantissimi gli applausi. "I membri delle Blande Figure hanno regalato tante emozioni a Fanano e noi abbiamo voluto omaggiarli di questo titolo – ha spiegato il sindaco –. Riteniamo che la musica sia importante per i ragazzi, anche per tenerli lontani un po’ dai cellulari e da internet. Intendiamo incentivarla affinché i giovani possano trasformare questa loro passione in mestiere o poter suonare nella banda. La nostra scuola di musica funziona molto bene". Il gruppo Le Blande Figure, sorto nel 1965, ogni estate tiene un concerto da tutto esaurito nel giardino dell’Hotel Firenze. Il prossimo appuntamento è l’11 agosto. Prima si chiamava ’Garden’ la band, con Gianni, Gildo e Guido Orsini e Alfonso Seghedoni. Oggi, la formazione è composta da Gildo Orsini, chitarra e voce, Vanni Baisi batteria e voce, Franco Zona al piano, Gianni Orsini alla chitarra e Oscar Orsini, figlio di Gianni. La band ha inciso Plasir d’ Amour nel 1967 e Quando Chiuderai la Porta nel 1969.

Walter Bellisi