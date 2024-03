Fanano: servizio idrico, il Comune non si arrende: "Ricorso in Cassazione"

Fanano farà ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato del 2 febbraio scorso che aveva confermato il provvedimento con cui Atersir aveva negato la salvaguardia del servizio idrico da parte del comune di Fanano. Il Consiglio, nella seduta di venerdì scorso, ha votato all’unanimità di proseguire la battaglia legale. Nell’occasione è stata discussa anche la mozione presentata dal gruppo di opposizione "Un futuro per Fanano", "dopo che nel consiglio del 15 febbraio scorso – spiega il consigliere Andrea Turchi - erano emersi forti dubbi e incertezze circa l’opportunità di fare ricorso da parte del gruppo di maggioranza. La votazione è stata pressoché paradossale – dice - perché tutta la maggioranza ha votato contro la nostra mozione il cui contenuto era lo stesso della loro proposta alla quale pochi minuti prima avevano votato favorevolmente all’unanimità, e noi con loro e cioè di ricorrere in cassazione". Turchi riporta che "questa ondivaga decisione è stata motivata dal sindaco con il fatto che se avessero votato a favore avrebbe potuto fare sembrare che "siete stati voi ad imbeccarci sull’acqua", dimostrando ancora una volta con tale dichiarazione di agire più per un interesse di parte che per il bene comune. Ci dispiace che la maggioranza non abbia capito il senso della mozione, l’intenzione era quella di manifestare la nostra ferma posizione nel fare ricorso fugando ogni dubbio a riguardo e questo nell’interesse della popolazione e nel rispetto di vent’anni di battaglia, anche legale".