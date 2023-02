Fante e monumento ai Caduti: via al restauro

Sono stati affidati i lavori di progettazione e realizzazione del restauro della statua denominata "Il Fante" e del monumento ai caduti ai giardini pubblici "Gildo Guerzoni". "Il Fante" è una scultura realizzata dallo scultore di origini castelfranchesi, Silverio Montaguti. "Di qui non si passa" è invece il nome del monumento in ricordo dei militi di Castelfranco Emilia, che fu inaugurato l’8 giugno 1924 in piazza della Vittoria, all’epoca centro dell’area verde adibita a giardino pubblico del Comune. Nel secondo dopoguerra la piazza fu risistemata: furono edificate prima le scuole elementari Marconi e poi il municipio. Così, nel 1965 la statua "il Fante" fu spostata ai nuovi Giardini Pubblici di via Zanasi, davanti alla lastra in travertino con i nomi dei caduti della Prima Guerra Mondiale, cui sono stati affiancati i nomi dei caduti delle guerre risorgimentali. Per il restauro del monumento ai Giardini "Gildo Guerzoni" sono previste opere di consolidamento strutturale delle lastre di travertino rovinate e il ripristino delle scossaline. Inoltre saranno attuati interventi di pulitura e di rimozione di depositi superficiali. L’importo complessivo per la progettazione e le opere di restauro è di 49.990 euro. L’assessore Remo Mezzetti spiega: "L’intervento si colloca nel quadro più ampio dei lavori di rigenerazione urbana della zona, finanziati dal Pnrr. Da pochi giorni, infatti, sono iniziati i lavori per la demolizione e ricostruzione degli alloggi di edilizia popolare in via Zanasi. Il programma complessivo vedrà una complessiva riqualificazione della zona e delle aree verdi, oggetto anche del percorso partecipato avviato nell’autunno dell’anno scorso". m.ped.