Fanti, ricreazione ’libera’ da lunedì: sperimentazione dopo le polemiche

Da lunedì al liceo Fanti ripartirà la ‘ricreazione autonoma’ da parte degli studenti.

Un tema ("l’essere ancora costretti a rimanere nelle proprie aule o all’interno delle zone assegnate durante l’intervallo") che aveva nei mesi scorsi sollevato varie polemiche accompagnate da una raccolta di oltre 1600 firme da parte degli studenti.

Ora la situazione si normalizzerà, con la previsione di due pause mattutine.

A darne comunicazione è la dirigente scolastica Alda Barbi: "Lo avevamo promesso e così sarà, secondo quanto disposto dalla delibera del Consiglio d’Istituto di febbraio. Dati gli alti numeri, e soprattutto la necessità di non perdere troppi momenti di lezione (far rientrare in classe tanti studenti dopo una pausa di 10 minuti non è cosa semplice), abbiamo pensato di dividere la scuola in Ala vecchia e Ala nuova, lasciando la libera uscita alternata (alle 9.55 agli studenti dell’Ala Vecchia, alle 11.55 a quelli dell’Ala Nuova).

Entrambe le ricreazioni – sottolinea la preside – sono comunque ‘tempo pausa’ per tutti, solo con una diversa organizzazione.

E’ richiesto agli studenti di rimanere (dentro o fuori) nella zona anteriore della scuola (per l’Ala Vecchia) e in quella posteriore per l’Ala Nuova".

"L’idea – prosegue la dirigente Barbi – è quella di sperimentare, come facciamo sempre nel nostro Liceo.

Vediamo come e se funziona. Credo che con la volontà di tutti, possa funzionare.

La vicepresidenza ha svolto un complicato lavoro per garantire la sorveglianza a tutti quanti, dentro o fuori, Vallauri compreso. Malgrado le affermazioni di chi si vuol fare pubblicità sui giornali con il Fanti, la scuola ha a cuore la sicurezza degli studenti, che nulla ha a che vedere, in questo momento, con il Covid.

Stiamo parlando di assembramenti lungo le scale, alle porte, in zone meno sorvegliate, nei corridoi. La sicurezza riguarda possibili pericoli (terremoti, incendi, e via dicendo).

Vi assicuro che tutto il personale del Fanti ha a cuore la massima cura e il benessere degli studenti e delle persone che gravitano a scuola.

Partiamo lunedì, e vediamo come funziona. Ricordo a tutti che, prima della pandemia, l’organizzazione scolastica prevedeva un’unica ricreazione: pertanto reputiamo di non arrecare ‘danni’ a nessuno".

r.m.