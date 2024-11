"Far Pro, Arpae rilievi inutili"

Proseguono le polemiche da parte del gruppo di opposizione in consiglio comunale Nuovo San Cesario, nonostante l’esito delle analisi Arpae sullo scarico in Panaro della ditta Far Pro abbia evidenziato che sia tutto in regola. "Più di due mesi – lamenta la consigliera Sabina Piccinini (nella foto) – ha impiegato Arpae per fornire gli esisti delle analisi di due campioni d’acqua prelevati lo scorso 6 agosto presso lo scarico in Panaro della ditta "Far Pro" di Spilamberto: tutti i parametri sono in regola ma le analisi sono inutili. I tecnici di Arpae non hanno infatti controllato se l’acqua in uscita dallo scarico proveniva anche dalle lavorazioni del sangue. Dallo scarico può uscire infatti anche l’acqua di raffreddamento degli impianti che, essendo prelevata direttamente dalla falda, è sempre pulita. Che acqua hanno analizzato i tecnici Arpae? Nessuno l’ha capito e comunque non sarebbe la prima volta che Arpae effettua prelievi di acqua dallo scarico in fiume mentre la ditta non sta scaricando dal depuratore le acque provenienti dalle lavorazioni del sangue. Se vengono prelevati campioni mentre esce solo acqua di raffreddamento è evidente che i parametri sono tutti in regola. A cosa possono servire – si chiede la consigliera - esiti di analisi di campioni d’acqua se prima non ne è stata accertata la provenienza? L’autorizzazione prevede che i controlli vengano fatti prelevando anche campioni da un pozzetto interno alla ditta dove confluiscono le acque di lavorazione. Questo non ci risulta sia stato fatto dai tecnici di Arpae".