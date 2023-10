"Far Pro, il Comune se ne lava le mani"

E’ ancora polemica a San Cesario sulla questione delle emissioni odorigene della ditta Far Pro di Spilamberto, con l’amministrazione comunale che, a maggioranza, ha votato per non costituirsi parte civile al relativo processo. Tuona quindi il consigliere di opposizione Mirco Zanoli, che è anche coordinatore dei cittadini denuncianti: "Nell’ultimo consiglio comunale si è vissuta una delle pagine politiche più squallide nel nostro paese. Il Comune di San Cesario ha infatti deciso di rigettare la nostra mozione con cui gli chiedevamo di costituirsi parte civile al processo penale contro Far Pro. Quindi – prosegue Zanoli - abbiamo un Comune che, dovendo scegliere se stare o meno dalla parte dei propri cittadini, preferisce lavarsene le mani e augurare loro buona fortuna". Immediata la replica del sindaco Francesco Zuffi, che commenta: "Rispetto l’azione intrapresa dai cittadini, ma la bocciatura della mozione deriva dall’atteggiamento di Zanoli, che negli anni ha utilizzato questo processo non per ottenere giustizia, ma per attaccare l’Amministrazione Comunale. Una posizione strumentale e infondata, come confermato dai tecnici di Arpae che hanno definito la richiesta di riesame anticipato (della concessione a Far Pro, ndr), firmata dai Sindaci di San Cesario e Spilamberto, un’azione eccezionale. Il problema non è risolto ma sensibilmente migliorato, e ciò lo si deve esclusivamente agli interventi imposti dalle Amministrazioni Comunali e Arpae. Se il processo contro Far Pro produrrà risultati tangibili, sarò il primo a riconoscerlo. Ma non può essere credibile chi da un lato vuole condividere un percorso, mentre dall’altro ci definisce incapaci".

m.ped.