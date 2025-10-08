Faranda, ’Non solo per i tuoi occhi’. Il testamento del pilota donatore: "La sua generosità ora in un libro"

Il ritratto di un uomo che amava i motori e dall’animo molto sensibile e generoso, che ha sempre avuto un pensiero verso gli altri, fino alla fine. È quello di Giuseppe Faranda, ‘Gepi’ come veniva chiamato dai familiari, pilota siciliano di cui ricorre domani il 65° anniversario della morte, avvenuta all’allora Autodromo di Modena (parco Ferrari). A tratteggiare la sua figura è la cugina Antonella Anniotti D’Isanto che questa sera alle 21, nel salone Gilles Villeneuve della parrocchia di Santa Caterina a Modena, presenterà il suo libro ‘Gepi Faranda. Non solo per i tuoi occhi’. Porteranno i loro saluti anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, e il presidente dell’Automobile Club cittadina, Vincenzo Credi.

Antonella, che legame c’è tra suo cugino Gepi e Modena? "Esattamente 65 anni fa Gepi ha perso la vita a Modena, all’Autodromo, nella curva Campale, mentre stava partecipando a una gara automobilistica di Formula Junior. La sua macchina si è ribaltata dopo avere toccato una balla di fieno. Aveva 31 anni: è morto per le ferite riportate".

Come emerge dal suo libro, Gepi era un uomo molto generoso e si è assicurato di esserlo anche dopo la sua morte… "Quando è morto, hanno trovato nella tasca della sua tuta un carteggio: era il suo testamento, scritto il 24 dicembre 1957. A posteriori, raccogliendo informazioni e aneddoti su di lui, mi hanno raccontato che prima di ogni gara, nel salire sulla macchina, si toccava la tasca dove era contenuto il testamento, per assicurarsi che ci fosse. Voleva essere sicuro che in caso di incidente le sue ultime volontà fossero rese note. Per tre anni ha girato con sempre addosso il testamento".

Cosa disponeva lo scritto? "Nel testamento metteva a disposizione il suo corpo ai fini scientifici e umanitari e donava i suoi occhi per il trapianto. ‘Sarò pertanto grato a quei medici che potranno esaudire questo mio ultimo desiderio, utilizzando ad esempio i miei occhi per effettuare l’operazione di trapianto della cornea; o sfruttando qualsiasi altro mio organo per effettuare studi od esperimenti scientifici, e comunque quant’altro possa essere di vantaggio al mio prossimo’, è quello che ha scritto".

E questo è stato fatto? "Sì: grazie alla sua generosità due donne di Modena il giorno dopo la sua morte vennero operate al Policlinico avendo ricevuto le sue cornee come estremo dono. In questo mio cugino è stato un precursore della donazione degli organi. Nel 1956 don Carlo Gnocchi, per primo, in punto di morte ha disposto la donazione delle cornee: Gepi era molto religioso e sono certo che sia rimasto colpito da quel gesto e la vigilia di Natale ha scritto il suo testamento…".

Dove è custodito ora il testamento? "È stato lasciato a Modena, dove, incorniciato, fa parte dell’archivio di don Sergio Mantovani, il ‘parroco’ della Formula Uno e della Fondazione a suo nome, gestita da Antonio Ferraguti. Inoltre, un’aula dell’asilo parrocchiale di Santa Caterina è dedicata a Gepi e una lapide ne ricorda il profondo altruismo".