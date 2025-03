"Fare il primo passo è difficile, ma bisogna chiedere aiuto"

Favorire la consapevolezza del problema in chi soffre di disturbi alimentari, sostenere le persone che vivono al loro fianco e indicare le opportunità terapeutiche disponibili. Con questi obiettivi, l’ospedale privato Casa di Cura Fogliani mette a disposizione, per il quarto anno consecutivo, visite gratuite con specialisti dedicati ai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. L’iniziativa prevede la possibilità di prenotare fino alla metà del mese di aprile una consulenza gratuita con il team multidisciplinare guidato da Dante Zini e inserito nella rete nazionale dei Centri dell’Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso.

"Fare il primo passo è sempre molto difficile perché raramente si ha la consapevolezza di soffrire di questo tipo di disturbi e ancora più difficile è parlarne con chi può offrire aiuto - spiega Dante Zini, specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Medicina Interna e Psicoterapia a indirizzo cognitivo-comportamentale – Per questo motivo, ormai da quattro anni, abbiamo deciso di offrire questa opportunità, che ha sempre riscosso un forte interesse da parte dei pazienti. La nostra esperienza clinica conferma che un intervento precoce può fare davvero la differenza nel percorso terapeutico. I disturbi alimentari sono patologie complesse che richiedono un approccio multidisciplinare, e spesso il paziente e la famiglia si sentono isolati nell’affrontarli. Queste consultazioni gratuite rappresentano non solo un’occasione di screening, ma anche un momento importante per fornire informazioni corrette e abbattere lo stigma che ancora circonda queste condizioni".

I dati raccolti dal Centro specializzato della Casa di Cura Fogliani mostrano che lo scorso anno le richieste di pazienti con disturbi dell’alimentazione sono cresciute di oltre il 10% rispetto al 2023. Secondo le stime del Ministero della Salute, in Italia sono 3,5 milioni le persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare, per la maggior parte (96%) donne tra i 15 e i 20 anni, anche se è in aumento il numero di chi comincia a manifestare i primi sintomi in età preadolescenziale, già dagli 8-9 anni. Tra i disturbi più diffusi, l’obesità continua a essere in cima alla lista, interessando l’11,4% della popolazione in Emilia-Romagna. Si registra inoltre un aumento di fenomeni emergenti come la vigoressia, diffusa soprattutto tra i maschi nelle palestre, e disturbi alimentari tra gli sportivi alla ricerca di prestazioni eccessive.