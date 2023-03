"Fare la sfoglia per aiutare le donne bisognose a trovare lavoro"

È un laboratorio di pasta fresca, aperto da qualche giorno anche per la rivendita al pubblico. Ma non è un laboratorio come tutti gli altri. "In.Pasta", nato a Medolla nel marzo di un anno fa, è un’Associazione di Promozione Sociale, e in quanto tale il suo primo fine non è commerciale ma di aiuto e di solidarietà, con progetti ad hoc e proventi tutti reinvestiti in questi progetti rivolti alla cittadinanza. Nello specifico, aiuto a uno strato ben definito della popolazione della bassa, tra Mirandola, Medolla, San Felice, quello delle donne che attraversano un momento di difficoltà personale o psicologica, si tratti di difficoltà economica o di vittime di violenza, con la necessità di essere inserite o re-inserite nel mondo del lavoro. "Fragilità è un termine che ha molte sfaccettature – ha raccontato Marina Bulgarelli, vice-presidente di In-Pasta, nel pomeriggio dell’ìnaugurazione – e noi vogliamo occuparci di tutte queste sfaccettature. Nello scegliere lo sbocco di solidarietà che volevamo dare alla nostra associazione, allora, abbiamo deciso di occuparci di donne fragili appunto. La scelta della cucina è una scelta logica per il semplice fatto che quello della cucina è un linguaggio comune, di condivisione. Quindi il momento di socializzazione si trasforma anche in un momento per diventare competenti nel campo della produzione culinaria, generando, si spera, opportunità lavorative. Le nostre parole chiave sono incontro, formazione, inclusione, per questo vorremmo diventare un punto di riferimento per comuni, associazioni, servizi".

Il taglio del nastro è avvenuto sabato pomeriggio a Medolla, alla presenza di tutte le autorità cittadine compreso il sindaco Alberto Calciolari che non ha voluto mancare all’evento, introdotto dal presidente dell’associazione, Savio Malavasi spalleggiato da Marilena Gilioli, e che ha sottolineato come In.Pasta sia un ulteriore passo "per una comunità che sa fare proposte ed essere inclusiva". Tanti i progetti già messi in essere in questo primo anno di attività, tra cui laboratori di cucina dedicati ad adulti e bambini. Ci saranno poi altre proposte didattiche rivolte alle scuole del territorio, anche come attività per il dopo scuola. Insomma un ‘luogo di confronto creativo’ come si legge nel materiale distribuito, che possa essere un punto di riferimento per la comunità medollese e non solo e un luogo dove trovare ottimo cibo: tra i prodotti già in produzione e in vendita tortellini, tortelloni, rosette, lasagne e altri tipi di pasta fresca, assieme a dolci tradizionali. Il laboratorio è aperto al pubblico in via Calanca 2 a Medolla dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e al martedì e al venerdì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30.

Alessandro Trebbi