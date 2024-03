"Faremo meglio?. Dipende dai prossimi allenamenti"

Appena concluso il match coach Giuliani ha tenuto a battesimo tutta la squadra al centro della sua metà campo, come a voler chiudere subito un capitolo brutto per pensare a quello successivo: "Che cosa ho detto alla squadra a fine partita? Cose nostre", chiude alla svelta il tecnico, che poi analizza il match tratteggiando soprattutto una questione che ha determinato il risultato: "Direi che per tutta la gara i nostri posti quattro hanno faticato in attacco e anche in battuta non ci siamo espressi al massimo. Invece i loro attaccanti sono andati per tutto il match su di giri, la differenza è stata lì. Dovremo capire perché i nostri schiacciatori hanno giocato così, domenica c’è un’altra partita ed è importante". Da metà secondo set Bruno è finito in panchina per far posto a Mattia Boninfante, poi più sceso: "Boninfante titolare? Ho provato a cambiare qualcosa ma non è cambiato più di tanto". Giuliani poi si concentra su Trento, una Trento aggressiva che ha avuto alcuni passaggi a vuoto ma che secondo il tecnico della Valsa Group non è calata rispetto ai suoi standard abituali di quando gioca Sbertoli: "La qualità dell’Itas? Sapevamo che i loro attaccanti avevano altissima qualità, anche la qualità del loro servizio è rimasta la stessa, quindi è la Trento che conosciamo". La chiosa a commento della partita negativa anche dei centrali è di tono generale, e guarda a gara 2: "Si può fare meglio in tante cose, anche al centro. Se Modena saprà fare meglio, allora, molto dipenderà da questi tre giorni di allenamenti".

a.t.