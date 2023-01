Fari accesi su ladri e baby gang "Attività mirate e più controlli"

di Valentina Reggiani

Occhi puntati sulle aggregazioni giovanili ma anche forte contrasto alla violenza di genere e ai reati predatori. Sono questi gli obiettivi della polizia di Stato per l’anno che è appena iniziato. A fronte di un bilancio importante, legato al 2022, con attività mirate al contrasto della microcriminalità e al presidio del territorio il questore Silvia Burdese ha illustrato i dati alla stampa, congratulandosi con gli uomini e le donne della polizia.

Burdese ha spiegato come l’attenzione continuerà ad essere rivolta, appunto, alle aggregazioni giovanili, protagoniste di diversi episodi di microcriminalità sul nostro territorio. L’ultimo e grave è quello avvenuto martedì pomeriggio all’interno di un autobus Seta: un gruppo di dieci ragazzini, infatti, ha spruzzato spray al peperoncino all’interno del mezzo pubblico e solo grazie alla prontezza del conducente i passeggeri non hanno riportato malesseri.

"Si va verso una polizia predittiva – ha sottolineato il questore – analizziamo a fondo il territorio, le competenze e le capacità di risposta per contrastare ma soprattutto prevenire certi fenomeni. Su questi presupposti metteremo al centro le strategie per il nuovo anno, partendo dai fenomeni di violenza di genere, furti in abitazione, negli esercizi commerciali e dall’attenzione che dobbiamo sempre tenere alta sulle aggregazioni giovanili moleste e a volte violente. L’attività è stata importante, mirata al contrasto della microcriminalità, al presidio del territorio. Abbiamo aumentato il numero di persone controllate: 20% a livello provinciale, 40% sul capoluogo. Il dato degli arrestati è significatamente aumentato del 30% ma abbiamo inciso su temi importanti come quello delle espulsioni, che sono quasi quadruplicate rispetto ai periodi precedenti. Importanti gli ammonimenti: parliamo di violenza di genere, di reati spia che purtroppo hanno indicatori in continua crescita e gli ammonimenti sono raddoppiati. Gli inserimenti scudo, gli interventi delle volanti nelle famiglie in occasioni di litigio sono aumentati del 40%" ha sottolineato ancora il questore facendo presente come la presenza degli agenti sia sempre più rischiesta nelle famiglie. Vengono prese in carico le situazioni sottoposte ai centri antiviolenza in una logica di prevenzione.

L’attività svolta dagli agenti della questura e dei commissariati di Carpi, Sassuolo e Mirandola ha permesso di elevare gli standard di sicurezza: infatti risultano migliorati molti indicatori anche rispetto al 2019, utile parametro pre covid di riferimento. Sono aumentate del 20% le persone identificate: 65153, 1631 quelle denunciate, di cui 683 stranieri e 256 minori. Denuncia in stato di arresto o fermo poi per 295 persone, di cui 189 stranieri e 5 minori. Importante il contrasto allo spaccio con il sequestro di 376,899 chili di sostanze stupefacenti. Aumento importante degli arresti, appunto, con un + 32% (passati da 223 a 295), + 203,8% di stranieri espulsi (passati da 105 a 319). Gli ammonimenti emessi per violenza di genere sono passati da 39 a 78, con un più 100 per cento. Lo scorso anno sonostati ben 221 i casi di Codice rosso, con immediata denuncia dei responsabili. Quasi 103mila le chiamate alla sala operativa con 6419 interventi effettuati. Per la gestione delle manifestazioni più complesse sono stati convocati 65 tavoli tecnici in questura: impossibile dimenticare il grande impegno in occasione del noto rave di Halloween "Witchteck 2022" di Modena Nord.