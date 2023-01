Farmaci anti-tumore al Policlinico, sospese le nuove sperimentazioni

di Gianpaolo Annese

Le attività in corso non verranno interrotte, mentre sono sospese le nuove sperimentazioni per i farmaci antiblastici al Policlinico di Modena, medicinali utilizzati contro i tumori. La decisione dell’azienda sanitaria – "a scopo precauzionale" – è arrivata dopo un’ispezione dell’Aifa (agenzia per il farmaco) che a novembre nel corso di un controllo aveva mosso alcuni rilievi al’Unità farmaci antiblastici, la struttura collocata al primo piano del Com, il centro che si occupa della diagnosi e del trattamento di pazienti oncologici. "Le raccomandazioni che sono state formulate dagli ispettori – spiegano dal Policlinico – si riferiscono ad azioni già inserite nella progettualità aziendale sulla Unità farmaci antiblastici, che mirano all’adeguamento ad alcuni requisiti a ulteriore garanzia di sicurezza. Tali azioni saranno messe in atto in tempi molto rapidi".

I farmaci antiblastici sono medicinali efficaci contro i tumori ma che necessitano di un alto livello di attenzione nella loro manipolazione.

Secondo indiscrezioni, l’obiezione principale che hanno mosso gli agenti dell’Aifa nel corso del loro controllo è che l’ambiente dell’Unità per l’assemblaggio dei farmaci non fosse sufficientemente ‘bianca’, sterile. Interpellati in proposito, dal Policlinico confermano che dopo la visita ispettiva su uno studio clinico per la valutazione delle modalità di conduzione della sperimentazione "sono stati posti dei rilievi finalizzati ad apportare delle azioni di miglioramento". In questo senso l’azienda ospedaliera precisa che "dall’ispezione non sono risultati elementi da far ritenere che la sperimentazione sia stata globalmente condotta in modo non conforme alle buone pratiche cliniche (good clinical practice) e alle norme vigenti" e che le indicazioni degli ispettori sono state già inserite nella progettualità aziendale. "Saranno messe in atto in tempi molto rapidi".

Si evidenzia comunque il fatto "che è stata data indicazione da parte dell’ente ispettivo di non interrompere le attività in essere". L’accorgimento è che "a scopo precauzionale non saranno comunque al momento avviate nuove sperimentazioni che richiedono l’allestimento dei farmaci presso l’Ufa, anche se l’azienda ospedaliero-universitaria sta predisponendo delle puntualizzazioni alle osservazioni avanzate dall’ente ispettivo, valutando anche delle proposte di soluzioni organizzative che consentano comunque l’avvio di nuove sperimentazioni".