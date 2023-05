Farmaci per bambini introvabili a Modena: "L’ospedale è senza antibiotico"

Modena, 9 maggio 2023 – Da almeno sei mesi alcuni farmaci essenziali come l’amoxicillina, antibiotico di prima linea nel trattamento delle più comuni infezioni batteriche, sono praticamente introvabili. Da settimane le farmacie modenesi e quelle ospedaliere sono del tutto sprovviste delle formulazioni pediatriche, le bustine, gli sciroppi e le compresse dispersibili. Tale carenza "sta assumendo le caratteristiche di una vera emergenza sanitaria mondiale e necessita con estrema urgenza di soluzioni concordate e di ampio respiro".

La denuncia arriva dalla Federazione italiana medici pediatri (Fimp), dall’Associazione culturale pediatri (Acp) e dalla Società italiana di pediatria (Sip) di cui Lorenzo Iughetti, direttore della Clinica pediatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, è segretario regionale. Preoccupati per il "gravissimo rischio che si sta correndo" le organizzazioni hanno rivolto un appello al governo italiano e all’Agenzia italiana farmaco "perché vengano prontamente attivate iniziative efficienti affinché si sopperisca alla carenza di farmaci classificati essenziali".

Professor Lughetti, perché è così importante l’amoxicillina per le cure?

"Come ha indicato dall’Organizzazione mondiale della sanità e da tutte le linee guida internazionali, l’amoxicillina rimane l’antibiotico di prima scelta per tutte le più comuni patologie infettive pediatriche e dell’adulto, poiché è un farmaco efficace, maneggevole ed economico".

Per quali malattie viene utilizzato?

"Per esempio per le faringotonsilliti, non il semplice mal di gola, ma i casi in cui si presenta con anche la febbre. Poi ci sono anche le otiti, le sinusiti, le polmoniti di comunità".

Questo antibiotico non si trova in commercio?

"Esatto, la produzione da mesi è carente. La formulazione in sciroppo, utilizzata per i bambini quando hanno questo tipo di malattie è ormai irreperibile anche a Modena".

Avete capito le cause di questa carenza?

"I motivi possono essere molteplici. Da un lato le industrie farmaceutiche non trovano più conveniente produrlo. A questo si aggiunge anche la carenza di materie prime per la produzione di questi farmaci. Poi c’è da dire che siamo appena usciti da un inverno in cui si è registrata una serie di fenomeni influenzali importanti che hanno fatto sì che di fatto l’uso di antibiotici e antipiretici sia stato molto maggiore rispetto gli scorsi anni e il ricorso improprio agli antibiotici è aumentato".

Ma non è possibile utilizzare un sostituto di questo farmaco?

"L’irreperibilità dell’amoxicillina costringe attualmente i medici delle cure primarie e ospedalieri a prescrivere antibiotici a più ampio spettro. Antibiotici di seconda fascia che possono essere ugualmente efficaci, ma sviluppano facilmente una resistenza. Per cui il rischio è che dal prossimo inverno avremo tanti bambini che non risponderanno più agli antibiotici di seconda scelta. È un problema reale e molto significativo".

Quale può essere la soluzione per risolvere questa emergenza?

"Prima di tutto servirebbe un atto di responsabilità da parte dell’industria, affinché riprenda la produzione dell’amoxicillina. Strumenti di cura efficaci e di basso costo devono essere resi disponibili indipendentemente da eventuali logiche di mercato".

Si moltiplicano gli appelli in questo senso.

"Sì, il vicepresidente nazionale della Società italiana di pediatria nei giorni scorsi ha proposto al governo di attivare lo stabilimento farmaceutico militare di Firenze che già si era attivato durante la pandemia per produrre alcuni farmaci. La situazione del resto è molto difficile".

Ci sono altre indicazioni che voi medici potete dare?

"Suggeriamo ai genitori di non ricorrere all’automedicazione. Molte volte, anche se di fatto l’antibiotico viene prescritto dal medico, il genitore riusciva a trovare l’amoxicillina in farmacia e la utilizzava al primo mal di gola. La carenza può essere dovuta anche a un uso improprio di questo farmaco, per questo adesso deve essere utilizzato solo se prescritto dal medico".