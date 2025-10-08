Farmaci galenici sequestrati a Modena dai Nas: oltre 10mila euro di multe. Ecco perché

Modena, 8 ottobre 2025 — I carabinieri del Nas di Parma hanno sequestrato oltre 30 confezioni di medicinali galenici preparati all’interno di una farmacia della Bassa modenese, dopo aver riscontrato diverse irregolarità durante un’ispezione igienico-sanitaria. I farmaci, destinati alla vendita al pubblico, erano stati realizzati in un laboratorio non pienamente conforme alle norme di sicurezza e igiene previste dalla legge. Il sequestro, disposto a scopo cautelativo, è servito ad evitare che i prodotti potessero essere distribuiti prima di ulteriori verifiche.

Durante il controllo, i militari hanno evidenziato carenze igieniche nei locali e nelle attrezzature del laboratorio galenico, l’area dove si preparano i medicinali personalizzati. Alcune superfici non risultavano adeguatamente pulite e non erano rispettate le procedure di autocontrollo del sistema Haccp, fondamentali per prevenire contaminazioni e garantire la sicurezza dei prodotti. In particolare, le esche e i dispositivi destinati alla lotta contro gli infestanti non erano posizionati correttamente, un errore che potrebbe compromettere la salubrità dell’ambiente di lavoro.

I carabinieri hanno inoltre scoperto che la farmacia non aveva presentato la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per la vendita al dettaglio, tramite distributore automatico, di articoli e prodotti complementari. Per questa violazione amministrativa al titolare dell’attività sono state comminate sanzioni per un totale di 10.262 euro. Un’ulteriore irregolarità è stata contestata al direttore tecnico della farmacia, che non aveva apposto il timbro di avvenuta dispensazione su una ricetta medica “non ripetibile”, come richiesto dalle norme sui farmaci soggetti a prescrizione. Anche in questo caso è scattata una multa, pari a 400 euro.

L’ispezione, spiegano i militari del Nas in una nota, fa parte di una più ampia campagna di controlli periodici per assicurare standard elevati di sicurezza e trasparenza nel settore farmaceutico. L’obiettivo è garantire che ogni fase della preparazione e vendita dei medicinali rispetti le regole, tutelando così la salute dei cittadini. Le violazioni riscontrate dimostrano quanto sia importante mantenere alta l’attenzione anche sugli aspetti che possono sembrare secondari, come l’ordine e la pulizia dei locali, la corretta documentazione o la tracciabilità dei farmaci. Piccole negligenze possono infatti compromettere la qualità del servizio e la fiducia dei cittadini in un presidio sanitario fondamentale come la farmacia.