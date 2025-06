Farmaci per i bisognosi, dieci punti raccolta

Dal mese di giugno, si estende anche ai comuni delle Terre di Castelli il progetto di Gruppo Hera e Last Minute Market "Farmaco Amico", che ha l’obiettivo di dare una nuova vita ai medicinali inutilizzati e non ancora scaduti. Nel territorio dell’Unione, sono stati infatti istituti 10 nuovi punti di raccolta, che vanno ad aggiungersi agli altri 49 del resto della provincia, per un totale di 59. "L’iniziativa – spiegano da Hera - che in provincia vede tra i partner 17 Comuni, Assofarm, Federfarma Modena e l’Azienda Usl, consiste nella raccolta di medicinali con ancora almeno sei mesi di validità, conservati correttamente in confezioni integre, donati dai cittadini e destinati a enti non profit che li utilizzano in progetti di assistenza alle fasce deboli della società o di cooperazione decentrata. La mission di FarmacoAmico è quindi duplice: ridurre la produzione di rifiuti e alimentare la rete di solidarietà. In particolare, le 9 farmacie appena entrate a far parte della rete solidale, a cui si aggiungerà presto la nuova farmacia dell’ospedale di Vignola, si trovano a Castelnuovo, Castelvetro, Guiglia, Marano, Savignano, Spilamberto, Vignola e Zocca. Solo nel 2024 in provincia di Modena donate 14 mila confezioni di farmaci per circa 180 mila euro. I nuovi punti di raccolta sono a: Castelnuovo presso Benu Farmacia di via Allegretti e alla Farmacia Comunale Carlo Urbani di viale Zanasi, Castelvetro alla Farmacia Borgo di Castelvetro in via Sinistra Guerro, Guiglia alla Farmacia Martinelli Rita di via Michelangelo, Marano sul Panaro alla Farmacia Bergamini di via Vignolese, Savignano sul Panaro alla Farmacia Vaccari Dr. Luca di via Claudia, Spilamberto alla Farmacia Violi di via del Paradosso Giulio Troili, Vignola alla Farmacia Brodano – Bavutti Marco di via per Spilamberto e all’Ospedale, Zocca alla Farmacia Tonioni di via del Mercato. La presa in carico dei farmaci presso i punti di raccolta è garantita dagli operatori di Last Minute Market e dalle associazioni partner autorizzate". Chi vuole, quindi, da oggi può donare i propri farmaci non utilizzati, ma che rispettino appunto certe caratteristiche. "Il progetto FarmacoAmico rappresenta un’iniziativa di grande valore per il nostro territorio", commenta Iacopo Lagazzi, presidente dell’Unione Terre di Castelli. "L’adesione a FarmacoAmico da parte di nuove farmacie delle Terre di Castelli dimostra come l’iniziativa rappresenti un approccio virtuoso da seguire" aggiunge Elisa Prata, responsabile Servizi Ambientali Distretto Sud e Montagna del Gruppo Hera.

Marco Pederzoli