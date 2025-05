Farmacie comunali all’asta. In cassa entrano 3,4 milioni

Il Comune di Vignola, in questi giorni, è diventato più ricco di circa 3,4 milioni di euro. È infatti in corso di aggiudicazione l’asta delle due farmacie comunali, che l’amministrazione comunale aveva deciso di mettere in vendita per risanare i conti della Vignola Patrimonio srl, la società partecipata al 100% dal Comune stesso, che era proprietaria appunto delle due farmacie "Attilio Neri" e "Giovanna Carbonara", oltre che del mercato ortofrutticolo.

A dare per primo la notizia della vendita il blog Amare Vignola dell’ex assessore Andrea Paltrinieri, che scrive tra l’altro: "Alla scadenza del 19 maggio erano numerose le offerte pervenute per l’acquisto delle due farmacie comunali di Vignola, la farmacia "Attilio Neri" e la "Giovanna Carbonara". Per entrambe l’offerta migliore è pervenuta dalla Farmacia San Michele Srl con sede a Castelnuovo Rangone. Il Comune di Vignola incassa 3,4 milioni di euro (2.353.000 per la farmacia Neri, 1.073.000 per la farmacia Carbonara). L’importo è significativamente superiore alla base d’asta (+35% per la farmacia Neri, +94% per la farmacia Carbonara). Molto buono, quindi, il risultato per le casse comunali. Ad una prima e grossolana valutazione, considerando l’esigenza di estinguere anticipatamente il mutuo contratto dalla Vignola Patrimonio con Bper Banca (circa 1,3 milioni di euro), l’operazione mette a disposizione circa 2 milioni di euro per futuri investimenti…Come spesso succede l’amministrazione comunale tarda a dare la notizia della vendita".

Da parte sua, dall’amministrazione commentano: "Siamo naturalmente molto soddisfatti dell’ottimo risultato. L’iter amministrativo della verifica dei requisiti dei partecipanti previsto dalla legge previsto dalla legge, è ancora in corso. Nel momento in cui sarà concluso, sarà nostra cura informare i cittadini nel dettaglio dell’operazione". Tutto bene? No, secondo le opposizioni. Il consigliere di Vignola per Tutti, Angelo Pasini, rileva: "Il prezzo offerto, molto alto rispetto alla base d’asta, porta a galla tutto il potenziale insito nelle farmacie comunali di Vignola. Potenziale che l’amministrazione Muratori e il suo staff management non sono stati in grado di far esprimere, creando ricchezza e servizi sanitari di qualità a prezzi competitivi per la comunità. Poi rimane da chiudere il buco di bilancio per il canone annuale che il Comune incassava dalla gestione delle farmacie. E come sarà gestito il mercato ortofrutticolo dovendo ora liquidare la Vignola Patrimonio? Intanto si festeggia il gruzzolo".

Marco Pederzoli