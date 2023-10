Fascino romantico. Lonquich al piano incanta Carpi

Ancora una domenica di grande musica e di speciali ascolti. A partire da Carpi dove oggi alle 17 si aprirà la rassegna di musica classica del teatro Comunale con uno dei più ammirati pianisti di oggi, Alexander Lonquich, insieme all’Orchestra Leonore diretta dal fondatore Daniele Giorgi.

Il loro programma si illuminerà del fascino del Romanticismo con il ’Concerto per pianoforte e orchestra in la minore op. 54’ di Robert Schumann e la ’Sinfonia n. 7 in re minore op. 70 B 141’ di Antonin Dvorák, "due capolavori amatissimi", sottolinea Carlo Guaitoli, direttore artistico del teatro carpigiano.

Originario della Germania, Alexander Lonquich abita da qualche anno in Toscana, ed è anche direttore artistico della Fondazione Scuola di musica di Fiesole: alla sua carriera concertistica affianca un intenso lavoro didattico, tenendo masterclass in Europa, negli Stati Uniti e in Australia. E nella sua abitazione fiorentina ha creato, insieme alla moglie Cristina Barbuti, ’Kantoratelier’, un piccolo spazio teatrale dove le materie a lui care - psicologia, musica e teatro - vengono approfondite grazie a laboratori, seminari e concerti. Già direttore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, con la quale si esibisce durante ogni stagione anche come solista, nel luglio del 2020 è stato nominato direttore artistico della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole.

Ci spostiamo a Modena, dove la rassegna concertistica del Duomo ospiterà oggi pomeriggio alle 15.30 la Scuola Corale Puccini di Sassuolo in un affresco di musica sacra di tema mariano, ’Salve Mater: la Madonna nella musica’. Francesco Saguatti e Simone Guaitoli si alterneranno alla direzione e all’accompagnamento all’organo in un programma che abbraccerà brani dal Rinascimento ai nostri giorni, impreziosito dalla partecipazione dei soprani Annalisa Curedda e Yoriko Okai. Fondata nel 1926, la Corale Puccini vanta un vasto repertorio di musiche colte e popolari: il maestro Francesco Saguatti, che la guida da diversi anni, è anche direttore del Coro della Cattedrale modenese, di recentissima costituzione.

E alle 18, alla Sala Civica di Cognento (via dei Traeri 92) fiorirà il recital "Poesia e musica sotto il Vesuvio", a cura dell’associazione Actea. Sarà un viaggio nella tradizione napoletana del bel canto con il tenore Gianni Coletta, il soprano Francesca Ravani e la voce recitante di Gennaro Giordano: al pianoforte Roberto Barrali. La memoria di una Napoli dove la melodia e la poesia raggiunsero il loro massimo splendore.