Fase due del contest: iscrizioni fino a marzo

Scade il 31 marzo la sezione 2 del contest ‘Giffoni a Modena’, attualmente in corso. Questa fase è riservata a cortometraggi autoprodotti e dà la possibilità ai ragazzi, desiderosi di mettersi alla prova con la realizzazione di un cortometraggio, di presentare le proprie opere fino alla fine del prossimo mese. Di questi, ne saranno scelti tre. (per informazione modenamoremio@giffoni.it). Tutti gli interessati possono già segnare in agenda la data della cerimonia, programmata per sabato 5 aprile alle 9, alla Sala Truffaut di Modena. Nel mese di luglio la cerimonia verrà ripetuta nel corso del 55° Festival internazionale del cinema per ragazzi a Giffoni Valle Piana.