"Fatto inspiegabile, nessun attrito in famiglia"

La comunità di Fossoli, e non solo, è ancora sotto choc per quanto avvenuto domenica mattina in un tranquillo quartiere residenziale della frazione, tra le mura di una villetta dove una madre è stata accoltellata dal figlio di appena 13 anni.

Le condizioni della donna, 45 anni, stanno lentamente migliorando: è al Policlinico di Modena, dove è stata ricoverata nel reparto Maxillo-facciale, con una prognosi di 20 giorni.

A preoccupare i sanitari, in particolare, sarebbe una lesione che ha interessato un occhio, cui si aggiunge un taglio meno profondo, tra il collo e la gola.

La domanda che tutti si pongono è la medesima: "Cosa è successo?". I carabinieri, che stanno portando avanti le indagini, avrebbero già raccolto la testimonianza della vittima, che pare fosse ancora a letto quando è stata colpita dal figlio alle 8.35 circa. Quello che è successo pare essere un fatto inspiegabile, in quanto, stando anche a quanto riportato dai vicini e dai compagni di classe dei due figli, non c’erano attriti in famiglia, né liti, nessuno ha mai sentito urla.

E non ci sarebbe stato nessun diverbio nemmeno nei minuti precedenti l’accoltellamento.

Una famiglia da tutti descritta come tranquilla e serena.

Nella scuola media frequentata dal 13enne, si respira un clima quasi surreale: il banco vuoto in classe e i compagni ancora scioccati, che continuano a ripetere che si tratta di un ragazzo "buono e simpatico, socievole, legato alla mamma cui vuole molto bene".

Nel quartiere di Fossoli, immerso nel verde, le persone non parlano. I vicini di casa della famiglia, in particolare, si sono chiusi in un silenzio totale, forse a volere rispettare il dolore di quel nucleo familiare, tutelare i genitori e anche i figli. Il ragazzino, nonostante la gravità del gesto, non è imputabile essendo minore di 14 anni, come sancito dal codice penale. Non si può escludere che, nei prossimi giorni, possa essere sentito per capire i motivi dell’aggressione.

