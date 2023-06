"Fattoria travolta dal fango, animali morti: denuncio"

All’improvviso un’ondata di fango. I proprietari dell’abitazione e della piccola fattoria, Raffaele Francesco Banfi e la moglie Rossella Ascari hanno cercato di mettere subito in salvo tutti gli animali ma, purtroppo, la melma ha invaso il pollaio uccidendo oltre 20 galline. Ora Banfi, attraverso il proprio legale, l’avvocato Luca Lugari, annuncia un esposto in procura al fine di far luce su eventuali responsabilità. L’esondazione del torrente, legata al maltempo che per giorni ha ‘travolto’ il nostro territorio, è avvenuta martedì scorso intorno alle 15.30 in località Montetortore,in via Pratelli 120 dove vive la famiglia Banfi. Secondo i proprietari del terreno il problema è legato al manufatto idraulico realizzato sul vicino torrente. "Siamo riusciti a salvare solo due galline – spiega Banfi – mentre tutte le altre e i piccioni non ce l’hanno fatta. Martedì la nostra proprietà è stata travolta da un’onda di fango e detriti provenienti dall’imbocco della tombatura del torrente sopra casa. Abbiamo chiamato i soccorsi e ci teniamo a ringraziare i carabinieri, i vigili del fuoco e tutte le persone accorse in nostro aiuto. Quanto accaduto martedì non rappresenta un caso isolato – denuncia il proprietario –. Era già successo nel 2008. Siamo almeno riusciti a salvare la nostra cucciola, che ha due settimane. Ma chiediamo sia fatta luce sull’accaduto".

Valentina Reggiani