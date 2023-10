Fatture acquisto e vendita per elaborazione dati

Centro per l’Impiego Vignola ricerca per Studio di elaborazione dati con sede a Vignola 1 impiegatoa addettoa contabilità bilancio per attività di registrazione fatture di acquisto e vendita, contabilità generale, tenuta libro cespiti e scritture di assestamento di bilancio. Requisiti indispensabili: possesso del diploma di Ragioneria, esperienza consolidata nella mansione e patente cat.B. Gradito l’utilizzo del gestionale Teamsystem. Si offre contratto di lavoro a tempo Indeterminato e con orario tempo pieno.

Le domande vanno inviate entro il 06102023 a impiego.vignola@regione.emilia-romagna.it o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTeStudio.