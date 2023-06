Fatture false grazie alla ’cosca’ Dodici indagati, maxi sequestri

Per abbattere il carico fiscale si avvalevano di fatture false - per un ammontare complessivo di 13,4 milioni di euro e 3,7 milioni di evasione in danno dell’Erario - emesse da otto società cosiddette ‘cartiere’ riconducibili a soggetti ritenuti vicini alla ‘ndrangheta emiliana. Di questo sono accusate 77 persone tra imprenditori e titolari di aziende di svariati settori - dall’edilizia all’alimentare (in particolare ditte di carni) - per la maggior parte insospettabili e incensurate, finite nel registro degli indagati della pm Beatrice Ronchi della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna che coordina l’inchiesta condotta dalla squadra mobile della questura di Reggio Emilia e dalla guardia di finanza reggiana. Tra questi ci sono anche 12 persone (die donne) residenti in provincia di Modena, in particolare oltre che nel capoluogo anche a Bomporto, Prignano, Fiorano, Formigine, Maranello, Riolunato, Carpi e Castelfranco.

Polizia di Stato e Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a 31 misure cautelari reali con un sequestro per equivalente di 2,5 milioni di euro emesse dal gip del tribunale di Bologna, ma anche conti bloccati e perquisizioni. Di queste, 15 sono state messe a segno a Reggio Emilia e provincia, dove ha base il locale sodalizio della criminalità organizzata, 4 a Modena e provincia (Riolunato, Prignano e Castelfranco), tre a Parma, due a Mantova e Ferrara, uno a Forlì, Lodi, Pisa, Perugia, Torino e Verona, città nelle quali operavano le aziende che traevano profitto dalle operazioni inesistenti.

È il seguito dell’operazione ‘Perseverancè che nel 2021 aveva portato all’arresto di otto persone e a 22 condanne di primo grado, in abbreviato; tra queste spiccavano i 18 anni inflitti a Giuseppe Sarcone Grande all’epoca considerato tra i vertici della cosca, 16 anni a Salvatore Muto, 15 anni a Domenico Cordua, 14 anni e 4 mesi a Giuseppe Friyio e 14 anni a Salvatore Procopio. Se nella prima tranche gli inquirenti avevano stroncato chi emetteva le fatture false aggravate dal metodo mafioso (dalle intercettazioni emersero minacce e violenze come la pianificazione di "gambizzare o gettare acido") arrivando ad ottenere anche la confisca delle ‘cartiere’, in questo secondo filone sono indagati coloro che hanno beneficiato delle operazioni fiscali. Gli odierni indagati sono accusati di fatture false e altri reati di natura fiscale, ma non è stata contestata - almeno per il momento - l’aggravante mafiosa seppur l’inchiesta sia comunque condotta dalla Dda per il contesto criminale. Scondo l’accusa, insomma, si sarebbero rivolti alle società di fiducia della ’ndrangheta per emettere fatture false nei loro confronti e abbattere così il carico fiscale.

r. m.