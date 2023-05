Fausto Mordelia travolto in bici e ucciso a Castelfranco (Modena): chi era la vittima

Castelfranco Emilia (Modena), 14 maggio 2023 – Tragedia della strada ieri pomeriggio a Castelfranco. Un ciclista 71enne, Fausto Mordelia, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre percorreva via Larga, nelle campagne di Castelfranco Emilia , tra Riolo e Manzolino intorno alle 14.

La dinamica ancora non è chiara ed è ora al vaglio della Polizia locale. L’unica certezza è che il pensionato, colpito da una Hyundai i40 che pare procedesse nella stessa direzione, è stato sbalzato con violenza sull’asfalto. L’auto, condotta da un 46enne di San Giovanni in Persiceto (Bologna) ha perso il controllo del mezzo finendo capovolta nel fossato.

L’impatto è stato tremendo e per il 71enne residente in paese non c’è stato nulla da fare: quando i soccorsi sono giusti sul posto, infatti, nonostante i tentativi di rianimarlo Mordelia era già deceduto. Troppo gravi le lesioni riportate nell’investimento.

I sanitari hanno subito soccorso anche l’automobilista, rimasto ferito nello schianto ma fortunatamente non in modo grave: è stato poi trasportato a Baggiovara per gli accertamenti sanitari.

Ieri è spettato agli agenti della Polizia locale dare la terribile notizia alla moglie della vittima.

La strada è rimasta chiusa al traffico diverso tempo per permettere ai soccorsi di operare. La salma è stata recuperata dalle onoranze Zucchelli. Sull’ennesima tragedia della strada sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale appunto, rimasta sul luogo dell’investimento fatale fino a tardo pomeriggio.