Favola cheerleader: gareggiano ai mondiali

"Il nostro sogno è diventato realtà: indossando la divisa ufficiale del Team Italia Ficec ICU, siamo arrivate ad Orlando, in Florida, per partecipare ai campionati mondiali". Sono felici e molto emozionate le 24 giovani atlete di cheerleading della Polisportiva Nazareno di Carpi che sono state selezionate per rappresentare l’Italia nella categoria AllGirl Elite. Le ragazze vanno dai 15 ai 23 anni: a settembre scorso il loro team è stato scelto dalla Federazione per rappresentare la nostra nazione nei campionati mondiali. Ad accompagnarle le allenatrici Giorgia Po, Gloria Castellini e Maddalena Bigarelli. Dunque, Carpi rappresenta l’Italia. "Questo è il grande sogno sportivo di ognuna di noi, un’occasione unica e irripetibile, che fa parte di un percorso di allenamento, di sacrificio, di lacrime e di sorrisi – racconta Giorgia Po –. Il nostro sport è fatto di sfide quotidiane ed è per questo che lo amiamo così tanto. Questa però è una sfida davvero grande. Sono troppe per poter essere descritte le emozioni vissute in questi otto mesi, tanti gli obiettivi raggiunti e ancor di più i traguardi ai quali ambire". "Il nostro urlo di battaglia è ‘Proud and Loud’ – prosegue Giorgia da Orlando –. Sappiano che la Polisportiva Nazareno è molto orgogliosa delle nostre 24 atlete meravigliose che non hanno mai mollato e non si sono tirate indietro davanti a ostacoli e imprevisti. Noi come allenatrici abbiamo accolto con entusiasmo questa nuova sfida, mettendoci tutte in gioco senza risparmiarci mai. Faremo del nostro meglio: giovedì ci sarà la prima gara tra 12 team internazionali e venerdì le finali tra i 10 prescelti, infine i 3 vincitori. Abbiamo preparato una bellissima routine (coreografia) e le 24 ragazze si muoveranno come fossero una sola. Speriamo di andare il meglio possibile perché la città sia orgogliosa di noi".

Maria Silvia Cabri