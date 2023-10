Favole teatrali con Andrea Ferrari

Andrea Ferrari sarà protagonista del recital "Le magie delle favole teatrali", oggi alle 17 al teatro del Centro Giacomo Alberione in via III Febbraio. L’iniziativa rientra nel cartellone del Salotto Culturale Modena. L’attore condurrà il pubblico in un curioso, interessante e piacevole racconto sul mondo fantastico delle fiabe. Tradizioni, racconti, miti tramandati da vecchi autori che grazie alle nostre nonne e mamme continuano a vivere. La narrazione sarà accompagnata dal concerto del duo composto da Giovanni D’Uria al clarinetto e Antonella De Vico al pianoforte.

