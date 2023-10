Fd’I all’attacco:: "Nessuna risorsa per Riolunato"

È nata un po’ di polemica sul fatto che Riolunato non figura fra i progetti che saranno finanziati con fondi della Regione e del Funt (Fondo unico nazionale del turismo), destinati alla riqualificazione e all’ammodernamento degli impianti di risalita della montagna emiliano romagnola. Della nostra montagna ne sono stati accolti otto per circa quattro milioni di euro. "In questa pioggia di finanziamenti – afferma Federica Galloni, responsabile turismo di Fratelli d’Italia – che sono una boccata di ossigeno per i comuni del Cimone, stupisce l’assenza dai progetti finanziabili di quello del Comune di Riolunato, che con una richiesta di 60.000 euro avrebbe finalmente sistemato l’accesso dalla strada alle piste de Le Polle, spesso teatro di infortuni e cadute". Per il senatore Michele Barcaiuolo, "su un plafond di 3.560.000 euro non credo fosse un problema trovare 60.000 euro per un progetto volto a rendere più sicuro l’accesso a una delle località più fruite dell’Appennino".