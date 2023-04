Fd’I apre il circolo a Serramazzoni "Tanti iscritti, radicati sul territorio"

E’ stato inaugurato ieri sera, in sala Benassi, il nuovo circolo di Fratelli d’Italia di Serramazzoni. Per l’occasione, sono arrivati a Serra la deputata Daniela Dondi, il senatore Michele Barcaiuolo, Ferdinando Pulitanò, Guglielmo Sassi e Luca Negrini, oltre a diversi iscritti e i candidati nella lista civica a sostegno del sindaco uscente, Claudio Bartolacelli (anche lui presente). E’ lo stesso senatore Barcaiuolo a confermare il trend positivo del partito a Serra, dove è riuscito "abbondantemente" a superare il numero minimo di iscritti per aprire un circolo: "Abbiamo sempre lavorato per radicarci sul territorio e per far si che le scelte arrivino dal basso, in virtù del principio di sussidiarietà che abbiamo sempre difeso – sottolinea Barcaiuolo –. Siamo contenti di aver raccolto un numero di iscritti veramente importante, e ci auguriamo che le loro e le nostre idee possano tradursi anche nella capacità amministrativa. Ad ogni modo, la nostra esistenza prescinderà dal risultato delle elezioni. La nostra collocazione è chiara: l’imprinting che noi diamo alla lista è ovviamente di centrodestra, pur aprendoci alla libertà di una lista civica". E in merito all’assenza del centrosinistra nella corsa alle comunali di Serra, Barcaiuolo aggiunge: "In casa d’altri non è simpatico dirlo, ma quel ‘partitone’ che nella nostra provincia è radicato in ogni comune non è la prima volta che fa cilecca".

r.p.