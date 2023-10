Fd’I: "Assurdo chiedere a queste persone di rispettare le regole". Pd: "Roma mandi uomini"

"Il percorso del corteo va modificato: così si paralizza la città in un sabato pomeriggio a discapito dei cittadini e dei commercianti". Sono le parole di Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia in merito alla manifestazione ’anti sgomberi’ in programma sabato 28. "Gli appelli di Muzzarelli volti a chiedere rispetto delle regole a chi manifesta proprio perché è contrario alle regole, oltre ad essere totalmente inutili, poco si addicono ad un assessore alla sicurezza che ha già avuto a che fare con cortei simili e con la totale inaffidabilità di questi soggetti. Occorre un percorso che proceda verso l’esterno e non costeggi il centro storico nel rispetto anche dei tanti commercianti. Si valuti l’alternativa di far deviare il corteo, una volta giunto in piazza Natale Bruni, in direzione di via Canaletto sud attraversando il cavalcavia di via Guido Mazzoni così da giungere, appunto, in via Canaletto sud, per poi procedere su via delle Suore fino a raggiungere il ponte Cialdini, attraversarlo e procedere su via Zucchi così da raggiungere il parco Ferrari". Dice invece il parlamentare del Pd modenese Stefano Vaccari: "Il diritto di manifestare è, ovviamente, sacrosanto. Di più, va sottolineato come gli organizzatori dell’evento abbiano rassicurato rispetto alla pulizia della città, al rispetto degli spazi e alla contrarietà a ogni tipo di violenza. Tuttavia, data l’entità dell’affluenza prevista, 15mila persone e 23 tir musicali, mi unisco al sindaco Muzzarelli nel chiedere al prefetto e al questore (e ovviamente al ministro Piantedosi) di mantenere alta l’attenzione, adoperarsi per garantire che quella del 28 ottobre resti una manifestazione pacifica e scongiurare le infiltrazioni di chiunque volesse fomentare situazioni di pericolo. Per far questo, chiedo alle autorità competenti di adoperarsi per garantire la sicurezza della città, richiedendo al Viminale le risorse umane e i mezzi necessari per farlo".