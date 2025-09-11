Fd’I: "Attacchi inspiegabili da Forza Italia"

Fratelli d’Italia interviene a gamba tesa sul tema sicurezza, da sempre rivendicato come uno dei suoi cardini anche a livello di programma elettorale. E coglie l’occasione per rispondere alle recenti critiche arrivate da Forza Italia a livello cittadino: "In Italia governiamo bene insieme in una maggioranza seria e coesa, in Regione Emilia-Romagna facciamo un’opposizione compatta al Partito democratico - afferma Federica Carletti, presidente di Fratelli di Italia Carpi e consigliere comunale -. Non si capisce perché a Carpi certi esponenti di Forza Italia decidano di fare sponda con la sinistra: forse per mero tornaconto personale. Quando Forza Italia – prosegue la Carletti - si dichiara disponibile a firmare richieste del Pd, dimostra di non conoscere nemmeno cosa stia facendo l’esecutivo nazionale".

La consigliera meloniana, poi, ribadisce "la sicurezza è prioritaria per noi. Lo dimostra anche il clamoroso successo che ha riscontrato l’iniziativa dedicata che abbiamo fatto sabato, organizzando in centro, sotto al portico del Grano, un banchetto per presentare le nostre dieci proposte concrete per una Carpi più sicura. In poche ore, infatti, abbiamo raccolto centinaia di firme a dimostrazione di come il tema della sicurezza sia sentito dai cittadini, che ci chiedono più attenzione e più coraggio nel difendere i quartieri e le famiglie e anche di come Fratelli d’Italia si confermi una forza politica credibile, radicata sul territorio e costantemente in ascolto della comunità. Non ci limitiamo alle parole – rimarca – e lo testimoniano le nostre soluzioni concrete, condivise e nate dal dialogo con i cittadini. Questo successo è la conferma che siamo davvero tra la gente e con la gente".

"Noi – conclude Carletti – continueremo a lavorare con serietà e responsabilità, senza prestare il fianco a una sinistra che sminuisce il problema dell’emergenza sicurezza prendendo in giro i cittadini ed è capace solo di restare a guardare il dilagare di episodi violenti nella nostra città che sono ormai sotto gli occhi di tutti". Fratelli d’Italia, inoltre, fa sapere che "continueremo nelle prossime settimane a raccogliere firme per la petizione sul tema sicurezza". Tra le proposte, la prima riguarda la chiusura dei market etnici alle 20; poi si chiede il rafforzamento del lavoro della Polizia locale, e l’istituzione di una Commissione Consiliare Sicurezza, in cui "il sindaco ascolti, differentemente da quanto ha fatto finora, tutte le forze politiche, e che coinvolga anche commercianti, cittadini che in questo momento si sentono completamente inascoltati".

Maria Silvia Cabri