Fd’I, blitz a Ponte Alto: "Fiumi trascurati. In caso di alluvione si rischia il disastro"

"Questo viadotto non è mai stato manutenuto e non vi è alcun progetto di riqualificazione o di demolizione con nuova costruzione, al contrario di quello dell’’Uccellino’". Fratelli d’Italia ha scelto Ponte Alto come emblema "dell’incuria del territorio e della mancata prevenzione anti-dissesto idrogeologico" del territorio modenese: "Le nostre città e i residenti sono a serio rischio".

Sopralluogo ieri sulla Strada nazionale per Carpi dei parlamentari Michele Barcaiuolo e Daniela Dondi, l’europarlamentare Stefano Cavedagna, due dei candidati alle Regionali: il presidente provinciale Ferdinando Pulitanò, la responsabile enti locali del partito Annalisa Arletti. Nel mirino del centrodestra finiscono la vegetazione che cresce disordinata lungo i corsi d’acqua, i tronchi secchi che ostacolano il deflusso, i detriti che alzano il livello dei fiumi. Tutti fattori che in caso di piogge abbondanti possono favorire esondazioni catastrofiche.

"Ponte Alto – ha sottolineato Pulitanò – è una delle testimonianze dell’immobilismo progettuale che le amministrazioni provinciali e regionali hanno regalato ai nostri territori. Non c’è la pulizia degli alvei in montagna". Arletti ha aggiunto che le amministrazioni locali si occupano di dissesto idrogeologico "solo quando sono in campagna elettorale, manca un crono programma dei lavori e la pianificazione per un uso sostenibile delle risorse. Abbiamo una provincia attraversata da Secchia e Panaro: l’ampliamento della cassa di espansione del Secchia stenta a decollare e il collaudo delle paratoie del fiume Panaro è fermo da decenni".

Dondi ha posto l’accento sull’idea di "prevenzione come investimento, altrimenti se si pensa solo a risarcire danni i costi per lo Stato si moltiplicano. Più volte in Emilia Romagna è stata denunciata la mancanza di un vero piano per il dissesto idrogeologico, una responsabilità che spetta alla Regione e al presidente Bonaccini. Nonostante le ingenti risorse messe a disposizione la sinistra non è mai riuscita a impiegarle in modo efficiente".

E Cavedagna rincara la dose contestando al candidato presidente Michele de Pascale "inefficienza amministrativa" da sindaco di Ravenna: "Dei 780mila euro assegnati dal governo per le somme urgenza dopo l’alluvione del 2023 ne sono stati utilizzati 187mila. Le inondazioni che hanno colpito l’Emilia Romagna non sono state inevitabili: come è stato dimostrato, una corretta prevenzione sul territorio avrebbe potuto limitare gran parte dei danni. Oggi invece la sinistra nasconde le sue gravi responsabilità dietro il cambiamento climatico, ma la verità è che non ha saputo amministrare le risorse già stanziate".

A fare i conti è Barcaiuolo: "Dei 128 milioni di euro assegnati dal governo per mettere in sicurezza gli alvei e i fiumi, la Regione ne ha spesi soltanto 49. Immediatamente dopo le esondazioni di due settimane fa, il presidente del Consiglio ha presieduto una riunione sull’emergenza idrogeologica dove ha dichiarato di voler stanziare 20 milioni di euro per ripristinare i servizi essenziali delle zone colpite. Speriamo che almeno questa volta le amministrazioni di sinistra non sprechino fondi". Il senatore ricorda lo studio di Aipo di qualche anno fa secondo cui Modena in caso di alluvione catastrofica, che può ripresentarsi con periodicità decennale, può finire sott’acqua. "Urgente avviare una ripulitura costante e continua dei fiumi per salvaguardare i cittadini".