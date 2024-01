Fd’I chiede più spazio . Scintille sul caso Sassuolo

Lega considerata sovra-rappresentata in regione, Forza Italia convinta che si vince al centro, Fratelli d’Italia che batte cassa, il caso Sassuolo da dirimere. È stato avviato venerdì il primo tavolo di confronto a livello regionale tra partiti e movimenti di centrodestra.

Il primo nodo da sciogliere è che fra i quattro capoluoghi alle urne, a Reggio la coalizione presenterà un candidato civico vicino a Forza Italia, a Ferrara e Forlì si ripresentano Alan Fabbri e Gian Luca Zattini, rispettivamente della Lega e di area comunque vicina al carroccio. Manca Fratelli d’Italia e Modena è il Comune più grosso al voto. Per cui qualcuno considera opportuno schierare un nome che rappresenti il partito elettoralmente più importante. Frizione in vista con Forza Italia che ha già ufficializzato Piergiulio Giacobazzi? Tra gli alleati in realtà non viene ritenuto un gesto ostile, è una comprensibile operazione, è la riflessione, per acquisire visibilità in attesa di definire insieme la candidatura migliore. La convinzione è che nel caso si riesca a individuare un nome più competitivo, Forza Italia non avrà problemi a ritirare la candidatura Giacobazzi.

L’orientamento è valutare fra tre nomi civici (uno sarebbe Paolo Cavicchioli), ma solo se riescono ad allargare il perimetro della coalizione, calamitando voti magari dal centro o dagli astenuti. Senza questo valore aggiunto tanto vale, è il ragionamento, puntare sui ‘politici’. Oltre a Giacobazzi di Forza Italia, già di fatto in campo, Fratelli d’Italia potrebbe schierare per esempio uno fra i due parlamentari, Michele Barcaiuolo o Daniela Dondi, il coordinatore provinciale Ferdinando Pulitanò, il coordinatore cittadino Luca Negrini, la capogruppo in Comune Elisa Rossini.

Più spinoso il caso Sassuolo, dove la contrapposizione tra Fratelli d’Italia, una parte di Forza Italia e la Lega è esplicita: il carroccio, come dicevamo all’inizio, viene considerato sovra-rappresentato. Ma nel caso specifico, trattandosi di un eventuale secondo mandato, le riserve degli alleati riguardano proprio la figura del sindaco Gian Francesco Menani, ritenuto un candidato debole. Il primo cittadino tira dritto, ha intenzione di candidarsi, anche se al momento l’ufficializzazione del secondo mandato prevista prima di Natale è stata rinviata.

Non è un mistero che la coalizione stia puntando sull’alternativa Alessandro Lucenti, l’attuale vicesindaco, entrato da poco in Fratelli d’Italia assieme a Luca Caselli. La partita si giocherà sul tentativo di convincere la Lega a ritirare Menani. In cambio di che cosa? Bisogna stabilire una contropartita politica adeguata per il carroccio. In termini di eventuali posti in giunta o in prospettiva nelle elezioni regionali future.

g.a.