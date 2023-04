Fd’I: "Cimitero nel degrado"

Parte da Fratelli D’Italia un’interrogazione sullo stato del cimitero urbano. "Tantissimi cittadini ci hanno segnalato lo stato di degrado, incuria e sporcizia in cui versa il nostro cimitero comunale: corridoi e marciapiedi sporchi, vialetti dissestati, lumini spesso spenti. Alcune persone sono addirittura cadute a causa del dissesto del pavimento di porfido. Le condizioni in cui versa attualmente il cimitero è un affronto al decoro e al rispetto che dovrebbe esserci nel luogo dedicato al culto dei propri cari defunti. L’impresa aggiudicataria della concessione ha vinto la gara per i servizi cimiteriali per un costo complessivo di circa 4 milioni di euro. Il sindaco e l’amministrazione hanno il dovere di vigilare sulla correttezza dell’attività svolta dalla cooperativa e possono prendere dei provvedimenti per assicurare il decoro. Abbiamo interrogato la Giunta per sapere se è a conoscenza di questa situazione e se ha intenzione di intervenire".