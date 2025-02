Fd’I: "Cresce il degrado, quali misure adottare?"

Fratelli d’Italia chiede la convocazione, attraverso il Prefetto, di un tavolo per l’ordine e la sicurezza avente ad oggetto, nello specifico, la situazione attuale di Sassuolo. E lo fa attraverso un’interrogazione che verrà discussa nel corso del prossimo consiglio comunale, proposta sulla scorta di quella che viene definita "la preoccupante escalation di episodi di criminalità" culminata con una passante vittima di un’ingiustificata (e ingiustificabile) aggressione in pieno centro cittadino. Tale episodio, scrivono Luca Caselli, Alessandro Lucenti, Anna Maria Anselmi e Stefania Giavelli, rappresenta "l’ennesimo esempio di degrado con cui hanno a che fare quotidianamente i cittadini e risultano in aumento anche i furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali, che contribuiscono ad alimentare motivatamente il senso di impotenza ed insicurezza nella cittadinanza". Da qui l’interrogazione, con cui Fratelli d’Italia chiede prima se la Giunta sia d’accordo con un’analisi che evidenzia una crescente insicurezza, poi quali contromisure si intendano adottare, a partire dalla necessità di garantire un presidio più puntuale al territorio. Scrive infatti Fd’I come, "dall’insediamento della nuova Giunta si sia assistito ad una progressiva diminuzione dei pattugliamenti della Polizia Locale, specialmente nelle ore notturne".

s.f.