Fd’I: "Dai ladri allo spaccio È un’emergenza continua"

"Il sindaco e la giunta oltre che gli esponenti Pd Carpentieri e Venturelli devono smetterla di nascondere, facendo solo propaganda e trattandoci in modo sprezzante, le pesanti responsabilità su sicurezza, decoro urbano e minori non accompagnati. I modenesi non hanno l’anello al naso". Il duro attacco proviene da Fratelli d’Italia. "Da alcuni mesi, da quando c’è il governo Meloni – dice Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli d’Italia – il sindaco pressa con l’elevazione della questura in fascia A. Noi lo diciamo da anni, ma teniamo presente che non risolverà tutti i problemi che ci sono a Modena secondo tutte le graduatorie di qualità della vita. A parte che ci risulta che Muzzarelli con i precedenti ministri dell’Interno Salvini e Lamorgese non era così specifico sul tema come è oggi: il sindaco dà vita così a un gioco stucchevole e patetico con cui cerca di nascondere i fallimenti del suo operato. Ha offeso in consiglio comunale la nostra capogruppo Rossini, ha negato l’esistenza delle baby gang, ci accusa di gettare fumo negli occhi dei cittadini. Ma ci sono dei fatti: RNord è nella condizione che sappiamo, al parco XXII aprile spostano i coniglietti ma dovrebbero spostare gli spacciatori, finalmente dopo tre anni il Comune chiude un negozio di viale Gramsci sul quale noi da tempo insistiamo per i problemi ma non fanno nulla per l’area via Piave-Mef. Domenica sera un giovane dormiva beato sulla Pedra Ringadora, in pieno sito Unesco. Ma è possibile?".

Altrettanto duro il collega Luca Negrini: "Arriverà, nei tempi che la normativa prevede, anche la fascia A della Questura, ma ci sono dei fatti che abbiamo riportato mentre ci chiamano aizzatori di folle. All’RNord è possibile mettere gli studenti visto il luogo? Ed è difficile negare ci siano spacciatori su piazza Roma davanti all’Accademia militare. Occorrerebbe utilizzare anche la Municipale per le attività di controllo invece di usare gli agenti davanti alle scuole o in caso di attività del carro attrezzi. C’è insicurezza e degrado, come dice anche la recente indagine di Confcommercio sui commercianti. Poi c’è Calle di Luca: è un punto cieco, senza telecamere, dove si infilano ladri e malintenzionati. Ma Muzzarelli continua con la sua narrazione distorta della realtà".

Termina la capogruppo Elisa Rossini: "Mi hanno chiamata bugiarda e azzeccagarbugli, ma la realtà è che Modena non è la vetrina del Pd e c’è una chiara mala gestione su questi temi. Le bande giovanili sono un fenomeno, ma l’assessore Bortolamasi ha sempre attenuato parlando solo di problemi educativi mentre è anche un problema di sicurezza per i minori e per tutti i cittadini se c’è chi si comporta male".

Stefano Luppi