Fd’I e Lega: : "No all’apertura di negozi etnici"

Fratelli d’Italia e Lega si schierano contro l’apertura di nuovi market etnici in via Berengario e via Aldrovandi. "Esprimiamo la nostra ferma opposizione – affermano da Fratelli d’Italia – e preoccupazione legata specialmente alla vendita di alcool a minorenni, che spesso si riscontra in tali contesti. Ribadiamo inoltre la necessità di anticipare l’orario in cui entra in vigore il divieto di vendita di alcool, attualmente fissato alle 22 e chiediamo nuovamente un aumento dei controlli da parte della Polizia Locale per garantire il rispetto delle normative vigenti e la tutela della sicurezza pubblica. Invitiamo le istituzioni locali a considerare attentamente queste preoccupazioni nell’approvazione di nuove attività commerciali". "Ad aprile 2021, come Lega Carpi - prosegue il consigliere Giulio Bonzanini - abbiamo presentare in Consiglio comunale una mozione, votata all’unanimità, che impegnava il Comune a ‘valorizzare e tutelare il commercio e il decoro del centro storico’. Intenti sottoscritti più di due anni fa, che ad oggi sono rimasti lettera morta, senza nessuna azione concreta e coerente rispetto agli impegni che questa Giunta si è presa dinanzi al Consiglio e a tutta la cittadinanza. Una conferma della scarsa volontà della sinistra locale di tener fede alle promesse fatte e a mettere in campo strumenti utili a tutelare e sviluppare al meglio le peculiarità di un territorio e una comunità come la nostra".

