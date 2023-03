FdI: "Fuori i vigili dell’Unione del Frignano, dopo Serra anche Pavullo valuti l’opzione"

Torna al centro della discussione il servizio di Corpo unico di Polizia locale, in capo all’Unione dei Comuni del Frignano. Dopo l’uscita di Serramazzoni e Riolunato, malumori arrivano anche da Fd’I Pavullo, in vista del prossimo consiglio comunale durante il quale si discuterà proprio del rinnovo della convenzione. "Venerdì mattina abbiamo depositato in Comune un’interrogazione per rendere edotta la Giunta, qualora fosse stata vittima di svista, dell’attuale gestione del Corpo di polizia locale - dichiarano Daniele Iseppi e Federica Galloni di Fratelli d’Italia -. Pavullo verserà per il 2023 quasi 40mila euro in più rispetto al 2022, nonostante durante la stagione invernale siano stati regolarmente chiamati agenti di Pavullo nei comuni della montagna, per far fronte ai flussi di turisti e sciatori. Questo a scapito del comune capoluogo, che dovrebbe sempre avere una pattuglia per il centro ed una per le frazioni: peccato la seconda non si sia mai vista. Sono questi forse alcuni dei motivi per cui sia Serramazzoni (il secondo comune più popoloso dell’Unione) che Riolunato abbiano deciso di uscire dal Corpo unico, e che dovrebbero far riflettere anche Pavullo".

r. p.