Fd’I, il dossier ’anti-sprechi’: "Benessere animale da un milione. La stangata Irpef era necessaria?"

Un milione di euro per il benessere degli animali, 200mila euro per l’armadio per l’istituto storico della Resistenza, 100mila per gli arredi. La consigliera di Fratelli d’Italia Elisa Rossini (nella foto) ha preparato un dossier sulle spese del Comune per dimostrare che non è vero che l’amministrazione comunale non avesse alternative all’aumento dell’addizionale Irpef e dell’Imu, una manovra fiscale complessiva da 8 milioni di euro.

"Prima di proporre l’aumento dell’addizionale – rimarca Rossini – stanno rivelando un dato che avevamo immaginato: prima di proporre l’aumento dell’addizionale Irpef non è stata fatta una valutazione sulle spese correnti e sugli investimenti finalizzata a tagliare il superfluo o l’inutile. Ancora una volta com’è accaduto nel primo bilancio di previsione dopo le elezioni del 2019, passata l’euforia del voto e la priorità di ottenere il consenso, arriva subito la mazzata. E così nel 2020 è aumentata l’addizionale all’Irpef e lo stesso si prospetta nel 2025 a meno che non ci sia un’operazione verità’ da parte della Giunta. Non ci pare siano sostenibili le nobili finalità annunciate dal sindaco per giustificare l’aumento: semplicemente si aumenta subito dopo il voto in modo che prima della prossima tornata elettorale i modenesi dimentichino il torto subito".

Il centrodestra sta facendo le pulci al bilancio. "Abbiamo chiesto di avere il dettaglio di svariate voci di spese correnti in modo da individuare dove in concreto si vuole spendere il tesoretto derivante dall’aumento delle entrate tributarie, e per gli investimenti di verificare come verranno realizzati in modo da appurare se gli importi previsti siano congrui". Seguono esempi: "Un armadio per l’Istituto storico della resistenza non può costare ai modenesi 200 mila euro che si vanno ad aggiungere ai 100 mila per altri arredi. È prevista un’uscita corrente di 1 milione di euro per il benessere degli animali che è cosa certamente importante ma non cosi tanto da giustificare spese così rilevanti".

Così come "va eliminato lo stanziamento di 500 mila euro per la manutenzione straordinaria dell’RNord, importo bloccato in attesa del benestare dell’assemblea di condominio che non arriva mai. E non ci sembra che per mettere cartelli stradali con scritto che si deve andare ai 30 all’ora in 4 strade si debbano spendere 530 mila euro". Il centrodestra ha chiesto agli uffici risposte alle richieste di chiarimento "per procedere alla verifica dei tagli possibili e necessari per evitare inutili sprechi".

Il sindaco nella relazione di presentazione del bilancio, spiegando in particolare l’aumento della pressione fiscale, "ha invitato tutti i consiglieri ad usare parole di verità e ad un confronto sul merito – conclude Rossini –. Il centrodestra ha raccolto l’invito e auspichiamo che questo invito non sia a senso unico ma comprenda anche l’apertura ad un confronto serio sulle spese e gli investimenti che si possono e si devono eliminare".

g.a.