Fd’I, il ministro Lollobrigida : "L’Emilia dopo la Liguria. Amiamo le sfide difficili"

"Dopo le elezioni ci sarà una nuova governatrice, chiunque essa sia...". Il ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha chiuso tra gli applausi dei militanti di Fratelli d’Italia la sua tappa elettorale a Modena, al fianco tra gli altri dei candidati, del senatore e coordinatore regionale del partito Michele Barcaiuolo, della parlamentare Daniela Dondi, della candidata presidente del centrodestra Elena Ugolini. "In Liguria la sinistra pensava di aver già vinto, gli elettori le hanno spiegato che il loro voto conta e abbiamo vinto noi. In Emilia Romagna non sarà facile, ma a noi piacciono le sfide difficili: abbiamo portato un partito dallo 0,6 del ’97 al 30 per cento e ora dopo due anni siamo alla guida di uno dei migliori governi del pianeta e degli ultimi 30 anni in Italia".

Lollobrigida ha presentato a Modena il programma sull’agricoltura, ha ricordato i finanziamenti alla filiera delle pere a Modena e rilevato una contraddizione all’interno del Partito democratico: "L’ex governatore Bonaccini e l’assessore all’agricoltura Mammi si sono spesi in prima persona contro la carne sintetica. Solo due giorni fa, tuttavia, il Pd e le forze di sinistra hanno chiesto l’abolizione della legge: i Dem della segretaria Schlein hanno cambiato posizione rispetto al Pd di Bonaccini? Cosa ne pensa il candidato De Pascale sulla carne coltivata? Condivide le posizioni di Bonaccini o della Schlein?".

Lollobrigida ha sottolineato l’importanza della indicazione geografica: "Il sottosegretario di Stato americano mi voleva convincere che l’indicazione geografia era un ostacolo al libero mercato. La utilizzavamo per impedire al Parmesan di arriva nelle nostre terre. Gli ho spiegato che il Parmigiano si produce in un triangolino d’Italia, il prodotto è l’esito di quello che mangia la mucca, il suo latte, i pascoli. Ho scelto come testimonial il modenese Massimo Bottura, che ringrazio. E infatti il sottosegretario statunitense dopo la cena ha rinunciato a qualsiasi rivendicazione...".

E di Modena Lollobrigida ha parlato anche sul nuovo corso della catena di fast food Mc Donald’s. "Li ho sollecitati a utilizzare prodotti di qualità italiani. L’anno scorso ho proposto loro il pomodoro Pachino e quest’anno la pera, un prodotto che fin dall’inizio del mio incarico ho voluto rilanciare perché le nuove generazioni ne stanno perdendo il gusto. In effetti ora nei loro menù è previsto un panino che utilizza la pera".

Sostegno agli agricoltori anche dalla candidata Ugolini: "Si sentono etichettati come inquinatori, al contrario sono custodi del territorio Noi vogliamo costruire bandi insieme agli agricoltori per coinvolgerli nella manutenzione dei fiumi e del territorio, quella manutenzione che è mancata negli ultimi trent’anni".

g.a.