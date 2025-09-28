Fd’I: "In centro poca sicurezza e degrado"

Torna d’attualità, il problema-sicurezza in città, e segnatamente in centro storico e nelle zone immediatamente limitrofe al centro stesso. I social che danno conto del quotidiano cittadino raccontano di automobili in sosta razziate e vandalizzate nottetempo tra via Radici in Piano e la zona della Marazzi, oltre che nel parcheggio dell’Unicredit, dove da un’utilitaria è stata trafugata addirittura la batteria. Poi ci sono la petizione presentata al Comune dai residenti di via San Giorgio, ostaggio di scorribande notturne da parte dei ‘soliti ignoti’ e la situazione di alcuni parchi cittadini, in particolare quelli di via Crispi e delle Rimembranze, oggetto di frequentazioni assai poco raccomandabili, un po’ come la zona di ‘Sassuolo Due’, periodicamente al centro di segnalazioni e doglianze, e quella tra le due stazioni, da sempre zona caldissima se si parla di degrado.

Ce n’è abbastanza, insomma, per riportare il problema all’attenzione dell’Amministrazione, che sul tema tornerà domani sera in consiglio comunale, sollecitata da un’interrogazione dei consiglieri di Fratelli d’Italia, che si fanno portatori delle "proteste sempre più frequenti da parte dei cittadini per le situazioni di grave insicurezza e degrado in cui versano diverse zone della città". Luca Caselli, Stefania Giavelli, Anna Maria Anselmi e Alessandro Lucenti evidenziano anche "la presenza di sbandati, che vagabondano a tutte le ore nel centro storico della città, culminata in taluni episodi preoccupanti e talora violenti".

Al quadro già rappresentato, anche in altre occasioni, da Fratelli d’Italia l’Amministrazione Comunale aveva opposto, già questa estate, una serie di misure che andavano dall’obbligo di chiusura serale, sancito da un’ordinanza, imposto ai minimarket cosiddetti ‘etnici’ e potenziando i servizi di vigilanza da parte della Polizia Locale, con oltre 100 controlli svolti nel corso dei mesi di luglio e agosto in auto e a piedi e più di 70 persone identificate – 6 le sanzioni spiccate a vario titolo - durante le attività poste in essere dalla stessa Polizia Locale anche in collaborazione con altre forze dell’ordine.

"I controlli – aveva già fatto sapere il sindaco Matteo Mesini un paio di settimane orsono, non si fermeranno con la fine dell’estate, ma proseguiranno e verranno ulteriormente intensificati". Ebbene, muovendo da questa premessa, Fratelli d’Italia chiede "cosa intenda fare l’Amministrazione Comunale per garantire alla cittadinanza maggiore presidio, in particolare nelle ore notturne, favorendo la sicurezza e il decoro della nostra città".