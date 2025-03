Fd’I, Negrini confermato presidente cittadino

Si è tenuto nei giorni scorsi il congresso di Fratelli d’Italia a Modena presieduto da Roberto Petri. Un congresso unitario che ha visto la riconferma di Luca Negrini, già presidente cittadino di Fratelli d’Italia.

"Il percorso congressuale che stiamo portando avanti conferma la solidità, la struttura e la crescita continua di Fratelli d’Italia. La rielezione di Luca Negrini alla guida del circolo di Modena è ̀la dimostrazione concreta del radicamento e del consolidamento del partito sul territorio. Siamo certi che Luca saprà proseguire questo percorso con la serietà e il senso di responsabilità che lo contraddistinguono". Queste le parole del Coordinatore Regionale e Senatore Michele Barcaiuolo.

"La riconferma di Luca Negrini a coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Modena è motivo di grande soddisfazione. In questi due anni ha dato un contributo decisivo alla crescita del partito, e sono certo che saprà proseguire il percorso con impegno e determinazione. Il congresso rappresenta un momento democratico fondamentale, e siamo orgogliosi dell’entusiasmo e della partecipazione che sta generando sul territorio. La base è attiva, emergono nuove candidature e c’è una forte aspettativa sul ruolo che Fratelli d’Italia, forte dei risultati di Giorgia Meloni e del suo Governo, può giocare a tutti i livelli. Rafforzare il partito sul territorio significa anche sostenere con più forza il grande lavoro che Giorgia Meloni sta portando avanti al Governo". Così Ferdinando Pulitanò, Coordinatore provinciale e Consigliere Regionale".

Orgoglioso anche lo stesso Negrini. "Dal 5 novembre 2022, giorno in cui sono stato eletto presidente cittadino per la prima volta a oggi il percorso è stato lungo e ricco di sfide, ma il gruppo di Modena ha sempre risposto presente. Ringrazio i dirigenti, i militanti e tutti coloro che hanno lavorato al mio fianco e continueranno a farlo, contribuendo a un radicamento sempre più forte in città e impegnandosi quotidianamente nell’interesse del partito. Da modenese, sono profondamente orgoglioso di guidare Fratelli d’Italia a livello cittadino. Continuiamo un intenso lavoro sul territorio per rafforzare la nostra presenza, attraverso nuove campagne, banchetti, iniziative ed eventi".